Bandidos invadem casa e tentam executar homem na frente da família no Pedra Mole

Um homem identificado como Francisco Alves Paixão de Freitas está internado em estado grave no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) depois de ter sido alvejado com pelo menos dois tiros na região do tórax. Ele sofreu uma tentativa de homicídio no início da madrugada deste sábado (11), quando estava na sua residência, na Rua Canelas, bairro Pedra Mole, na Zona Leste de Teresina.



Foto Ilustrativa/ODIA

Segundo o 5º Batalhão da Polícia Militar, ele estava na presença da esposa e dos dois filhos quando quatro criminosos chegaram na residência procurando pela vítima. A companheira de Francisco Alves negou que ele estivesse no imóvel - momento em que os criminosos invadiram a casa e efetuaram os disparos.

Francisco Paixão foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital São Carlos Borromeo, no bairro Pedra Mole, mas foi transferido para o HUT devido à complexidade do seu quadro de saúde.

A Polícia Militar informou no registro da ocorrência que segue em diligências para prender os suspeitos do crime. A Polícia Civil vai investigar o caso.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no