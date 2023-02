Bloco Batatinha do Louah agita a zona Leste no último dia do Carnaval de Teresina

A celebração do Carnaval de rua com o que ele tem de mais tradicional. É isso que os foliões do bloco Batatinha do Louah encontram na avenida. O evento que acontece na Avenida Universitária do bairro Ininga, na zona Leste, encerra nesta terça (21), as festividades do Carnaval 2023 de Teresina. Reunindo uma gama de ritmos que vai desde do axé das antigas até o funk, o bloco espera superar o público de sua última edição antes da pandemia. Em 2020, o Bloco Batatinha do Louah levou para a avenida mais de 20 mil foliões.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Com uma programação que inclui DJ, banda de marchinhas e apresentação das majestades do Carnaval de Teresina, o evento desta terça (21) dá o tom da dimensão que o carnaval de rua de Teresina ganhou em 2023. É o que comenta o presidente da Comissão Organizadora do Carnaval de Teresina, Antoniel Ribeiro.

“Esse ano, a gente viu que Teresina tem muitos blocos de rua. Pela Fundação Monsenhor Chaves, foram mais de 80 blocos inscritos. Se os blocos de rua já eram uma tradição, este ano ela se firmou mais ainda. Temos blocos na zona urbana, na zona rural e em todo canto da cidade. E o que nos deixa felizes e bastante otimistas é que são eventos que aconteceram em completa harmonia e segurança. O teresinense sabe brincar e nós temos que continua fomentando isso”, diz Antoniel.



Antoniel Ribeiro fala sobre a tradição do Carnaval de rua de Teresina - Foto: Assis Fernandes/O Dia

E brincar o Carnaval é tradição para quem fica aqui na capital durante os dias da folia de Momo. Ana Maria Sérvio Barbosa compareceu ao Bloco Batatinha do Louah acompanhada do marido, o senhor José Amaro Barbosa. Ela comenta que é costume do casal sempre acompanhar os blocos de Teresina sobretudo os que já estão consolidados na memória popular pelas décadas que se apresentam na avenida.

“Onde tem folia, a gente vai atrás. É a primeira vez que a gente vem ao Batatinha do Louah e estamos bastante animados. O ambiente parece ser bem organizado, seguro e é isso que a gente procura: um lugar de paz para brincar o Carnaval com tranquilidade e muita animação. Acho que vale a pena as pessoas ficarem aqui esses dias e prestigiar a cidade, porque o carnaval de rua de Teresina é muito bom”, comenta Ana Maria.



Ana Maria e José Amaro têm tradição de aproveitar os blocos de Carnaval de Teresina - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Outra que também celebra a tradição do carnaval de Teresina e que esteve no Bloco Batatinha do Louah nesta terça (21) foi Eliane Sousa. Ela conta que chegou até o Batatinha ao sair para passear pela cidade com a família.

“Eu moro no Angelim e trouxe as crianças para almoçar por aqui pela zona Leste. Vimos a movimentação e resolvemos parar e entrar para conferir. É bom a gente encontrar uma comemoração assim enquanto passeamos pela cidade. Mostra que aqui tem muita coisa acontecendo, muita festa boa sendo realizada”, diz Eliane. Ela decidiu ficar para pular no Bloco Batatinha do Louah acompanhada da prima, Maiara Sousa, e dos pequenos Pedro Juarez, Maria Helena e Maria Laura.



Eliane e Maiara curtiram o Bloco Batatinha do Louah com a família - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Além do bloco Batatinha do Louah, na zona Leste, também saem as ruas neste último dia de Carnaval em Teresina os blocos Miguelância, na Rua 24 de Janeiro do bairro Vermelha; Manoel da Roça, na PI112, Povoado Tapuia; Batukada Sul, na Praça do Promorar; e Cobra Fest, no bairro Cabral.

