Bloco do Paçoca e Vaca Atolada levam animação e inclusão para as ruas de Teresina

A animação de reviver o Carnaval após dois anos de pandemia. É assim que o Carnaval 2023 em Teresina chega ao seu terceiro dia. Nesta segunda-feira (20), 13 blocos tomaram as ruas da capital piauiense reunindo e brindando os foliões com muita alegria e disposição. Dentre as festividades, destacam-se algumas das mais tradicionais de Teresina neste período.

Na Avenida Principal do Saci, foliões se reuniram para o tradicional Bloco do Paçoca. São 30 anos tomando as ruas da zona Sul da capital guiados pelo samba e a inclusão. Na última vez em que o Paçoca saiu para a avenida, ainda em 2020, reuniu cerca de 5 mil pessoas. Nesta retomada em 2023, a organização do bloco espera superar este público.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

É o que diz o diretor do Bloco do Paçoca, Messias Júnior. “O tema deste ano é ‘Quem não gosta de samba, bom sujeito não é’. Porque nós acreditamos nisso, na ideia de que o samba reúne as pessoas e traz alegria para nossas vidas. Quem não quer alegria e animação? Teresina é uma cidade festiva e eu tenho certeza que se tivermos a iniciativa do poder público e de quem estiver disposto a ajudar, teremos também um ótimo carnaval nos tornando inclusive referência”, diz.



Messias Júnior fala sobre o retorno do Bloco do Paçoca para a avenida - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Este ano, o Bloco do Paçoca levou o grupo cultural Afro Jexá para animar os foliões e pautar a representatividade e a inclusão. Inclusão essa que uma de suas integrantes, Fabiana Sousa, trabalha todos os dias para concretizar. Mãe do pequeno Jeferson Felipe, 8 anos, ela conta que o filho foi diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e que levá-lo para pular o Carnaval é uma forma de incutir nele um pouco de suas raízes e de mostra-lo que ele pode ser incluído de alguma forma.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Isso é feito através do batuque do samba e do axé. “Eu sou percussionista e venho de uma família de percussionistas, então trazer ele aqui já o insere nesse universo, mostra que ele também é capaz de tocar algum instrumento e ser um grande músico, quem sabe. Eu nasci e me criei tocando percussão e meu filho pode fazer o mesmo. O carnaval serve para eu mostrar isso para ele. Que estamos muito além das nossas limitações”, explica Fabiana.



Para Fabiana, Carnaval =e inclusão - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Esse introduzir as gerações futuras no Carnaval também foi o que levou Emanuele e Juliana Cardoso a irem com as filhas curtir a folia de momo no Bloco do Paçoca. Eles moram na zona Leste de Teresina, mas decidiram ir até o Saci, na zona Sul, para aproveitar um ambiente familiar, tranquilo e com segurança para mostrar para as pequenas Júlia e Lara o que é animação.

“Esse é praticamente o primeiro carnaval delas por conta da pandemia, então aproveitamos o momento para apresenta-las nossa cultura e a nossa cidade. Teresina tem uma tradição carnavalesca que merece ser aproveitada e passada para frente para aqueles que ainda estão crescendo e é essa nossa intenção. Aproveitar essa alegria com nossas filhas e em segurança”, explica Juliano.

Os blocos de Carnaval também são uma oportunidade para empreender. Seja com a venda de bebidas, arrumadinhos e até de adereços para fantasia, os comerciantes aproveitaram o momento para conseguir um extra. E há aqueles que montam seu espaço ao longo do corredor da folia porque encontram ali uma terapia proveitosa que alia trabalho e alegria.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

É o caso da vendedora de drinques Marta Gomes. Vendendo bebidas com e sem álcool, ela diz que matar a sede dos foliões é a recompensa. “Esse ano eu vim para o Paçoca porque o ambiente é tranquilo e a gente consegue trabalhar com segurança. É uma boa oportunidade e fico feliz demais em poder trabalhar me divertindo no Carnaval depois de dois anos de pandemia. Estar em contato com o público e nessa animação é minha maior terapia”, comenta Marta.



Marta aproveita a alegria para vender - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Já na zona Norte de Teresina, o grito da folia ficou por conta do tradicional Bloco Vaca Atolada. Depois de dois anos, a alegria voltou a tomar conta das ruas do bairro Matinha. Os foliões percorreram a Rua Alameda Parnaíba e vias adjacentes no já conhecido desfile pelo bairro. Gente fantasiada, crianças vivendo o Carnaval de rua pela primeira vez e famílias inteiras reunidas em animação.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Famílias que viraram verdadeiros bloquinhos. O Bloquinho dos Amigos reúne gente de uma mesma família e amigos próximos. Acomodados na porta de casa, eles não precisaram ir longe para pular com alegria o Carnaval. É o que explica Lucas Antônio Araújo, filho de um dos organizadores do bloquinho.



A família se reuniu com os amigos em bloquinho próprio para pular o Carnaval - Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Fizemos tudo de última hora. Estávamos no interior com a família toda reunida e hoje decidimos vir para a Matinha acompanhar o Vaca Atolada como fizemos em outros anos. A pandemia parece que está indo embora e dando espaço para a nossa animação voltar com tudo. A maneira que achamos de comemorar esse recomeço foi todo mundo junto no nosso próprio bloquinho. É um grupo bom, uma gente animada e dá para fazer uma festa bacana”, diz Lucas.



Lucas Antônio fala sobre a animação de pular o Carnaval com a família - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Outra que também aproveitou veio participar do Vaca Atolada levada pelo peso que o nome do bloco tem no Carnaval de rua de Teresina foi Janaína Borges. Junto com a filha, a pequena Iara Gabriele, ela conta que saiu cedo de Timon para conhecer a animação desse que é um dos mais tradicionais blocos carnavalescos da capital.

“É a primeira vez que venho e trouxe minha filhinha junto para mostrar para ela como é uma festa animada e diversa. E depois de tanto sofrimento nos últimos dois anos com essa pandemia, a gente merece essa alegria, esse retorno animado e em grande estilo. Eu acho que são esses momentos bons que a gente tem que deixar marcado”, finaliza Janaína.

O que ainda vem por aí

A programação do Carnaval 2023 em Teresina inclui para esta terça-feira (21), último dia de folia, o desfile dos blocos Cobra Fest no bairro Cabral; o Bloco Miguelância, no bairro Vermelha; o Bloco Manoel da Roça, na localidade Tapuia; o Batatinha do Loah; no Ininga; e o bloco Batukada; no bairro Promorar.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no