Bloquinho Frevo no 309 faz o maior esquenta de pré-carnaval em Teresina

O Bloquinho Frevo no 309 está de volta e vai agitar a noite do próximo sábado, 4 de fevereiro, fazendo o maior pré-carnaval de Teresina, reunindo muito forró pop, além do axé e eletrônica com Wallas Arrais, Álvaro Neto , a Vibe, Tineway e muito mais.



Promovido pela Frevo Produções, o evento é um dos mais esperados do pré-carnaval da capital. Para quem ama essa folia que faz o esquenta para o Carnaval oficial, pode logo pensar nos adereços e acessórios, que esse ano vai ter bloco na rua. As vendas dos abadás já estão abertas.

A concentração vai acontecer em frente ao Facheiro Restaurante e seguir pela avenida Homero Castelo Branco, até a entrada do 309 Bar. O acesso ao local do show será com abadá e pulseira.

Esse trajeto na rua vai permitir que o pública curta toda efervescência da folia carnavalesca com segurança e conforto até a chegada no ambiente indoor.

As entradas estão sendo vendidas on-line no site I9 Tickets (www.i9tickets.com). Os abadás também podem ser adquiridos presencialmente no 309 Bar, Frevo Bar, I9 Tickets no Piso L3, do Shopping Rio Poty e ainda na loja Zona Rio. A entrega dos abadás vão ocorrer nos dias 3 e 4 de fevereiro.

