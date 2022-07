Bons de Fogo traz a Teresina chef Tadeu do Canal Rango para curso de hambúrguer

A escola de churrasco “Bons de Fogo”, realiza no próximo sábado (16), de 8h às 17h, um curso de hambúrguer com o chef Tadeu, do Canal Rango. No curso, o chef, que é especialista em hambúrguer há 10 anos, irá apresentar as tendências e as novidades do mercado, incluindo a nova técnica americana de hambúrguer defumado. O curso será realizado na Cozinha 343, na avenida João XXIII, zona Leste de Teresina.



Durante o curso, os alunos poderão aprender técnicas, conceitos e as principais tendências de preparo, molhos e montagens. Uma das novidades é o american cheese, um tipo de queijo processado bastante utilizado no mercado e que será preparado ao vivo durante o curso. Além disso, os alunos também terão a oportunidade de aprender na prática como preparar um hambúrguer defumado.



“A defumação é uma técnica do churrasco americano. É um preparo muito comum no Texas, e que se espalhou por todo o território americano. A gente vai levar esse conceito que já está começando e é a próxima tendência. É o mercado mais promissor. Vamos levar pela primeira para Teresina esse conceito de como você faz na prática um hambúrguer defumado profissionalmente”, revel.

O chef afirma que o curso terá como um dos focos também ensinar a construção do sabor. “Pro curso de Teresina estou levando um conceito de construção do sabor, que é para as pessoas conseguirem desenvolver os próprios sabores. Vamos falar de tendência, quais são as novidades no mercado de hambúrguer, como construir e pensar os próprios sabores”, destaca.

Idealizador da Fire Box BBQ, um restaurante especializado em hambúrguer defumado em São Paulo, o chef explica a importância do aprendizado proporcionado pelo curso, em especial para quem pretende ingressar no mercado do hambúrguer.

“O mercado de hambúrguer é um mercado que vem crescendo muito. Para quem já está no mercado, esse curso é uma reciclagem, é trazer inovação para o próprio negócio, trazer um conceito novo e se atualizar. Para quem está entrando, ele é mais fundamental ainda, porque se você entra no mercado sem conhecimento técnico, você fica para trás de todo mundo que já está no mercado e esse curso te coloca em par de igualdade. Você já entra no mercado sem ser leigo, sabendo como manipular os sabores”, avalia.

A gestora da escola Bons de Fogo, Renata Miranda, destaca que o objetivo do curso é levar para o público do Nordeste conceitos e conteúdos de técnicas que estão sendo usadas nos grandes centros do Brasil e mundo afora. Em especial, para o público que é apaixonado por churrasco e hambúrguer e quer empreender.

“Nesse curso, especificamente, o Tadeu vai trazer algumas dicas de como fazer uma hamburgueria funcionar, mesmo em um período pós-pândemico, de forma criativa, saborosa, mas que também atenda as necessidades de uma empresa que está começando. Por isso, também tem dicas de empreendedorismo. O chef irá orientar em relação aos insumos, o que a gente pode transformar para economizar nos processos de quem tem uma hamburgueria”, completa.

O curso terá degustação dos hambúrgueres produzidos com bebidas inclusas. O investimento é de R$ 550,00 no primeiro lote, com pagamento via cartão ou PIX. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone (71) 99262-0000 ou pelo link: https://forms.gle/CegUWcFxGdXn4BP1A.

Hamburgada do chef

No sábado e no domingo, a partir das 19h, o chef Marcão e o chef Tadeu estarão produzindo hambúrgueres para o público na Cozinha 343. Na hamburgada, estarão disponíveis os hambúrgueres produzidos com as técnicas inovadoras usadas nas principais capitais do Brasil.

Confira abaixo o programa do curso:

História do hambúrguer

- Porque gostamos de hambúrguer?

Conceito

Estrutura

*Técnicas:

- O que funciona e o que não funciona em um hambúrguer.

-- Como fazer hambúrguer na chapa, broiler e Pit Smoker;

-- Qual as características de cada preparo;

-- Chapa x Broiler, qual é o mais indicado?

-- como acondicionar;

*Blends

- Qual o blend ideal para cada tipo de preparo

-- Principais cortes;

-- Gramaturas;

-- Perfis de sabor

-- Texturas

-- Existe um blend perfeito?

*Quais as proporções de Gordura

-- Quando usar de gordura para cada preparo;

-- Misturando gorduras de cortes diferentes;

-- A importância da proporção correta de gordura.

*Modelagem

-- Gramaturas ideais para cada preparo;

-- Equipamentos;

-- Padrão

*Temperaturas

- Carne crua

-- Qual a temperatura para transporte;

-- Qual a temperatura para moagem;

-- técnica de manipulação resfriada;

- Hambúrguer pronto

-- Temperatura correta de cada ponto;

-- Conservação de temperatura para delivery;

*Acompanhamentos:

- Molhos

Como usar cada tipo de molho;

Quais as regras para criação de molhos no hambúrguer;

*Receitas:

-- Molho especial;

-- Molho picante,

- Maioneses

-- Maionese Base;

-- Maionese oriental;

-- Técnicas de preparo com maioneses já prontas.

*Saladas

-- Quais as folhas indicadas para hambúrguer;

-- Como trabalhar com salada no delivery;

- Queijos

-- Quais os principais queijos;

-- Como fazer creme de queijo

- Bacon

-- Como adiantar o processo de fritura do bacon;

-- texturas;

- Ingredientes contemporâneos

-- Defumação de acompanhamentos;

-- Universo BBQ;

-- Preparos Regionais;

*Estrutura de montagem

- Como montar o hambúrguer.

- Como o hambúrguer se comporta no delivery.

*Tendências

- Como fazer SMASH BURGER

- Tipos de Smash Burger

*Construção de sabor

Criatividade

Experiência ao cliente

- Conceito nos preparos

- Organização do Cardápio

- Diferenciais

Valor agregado

Quanto cobrar

- Como fazer American Cheese.

- Criação colaborativa com os alunos.

