Brasil na Copa: veja o funcionamento do comércio e órgãos públicos nesta quinta (24)

A Seleção Brasileira estreia nesta quinta-feira (24) na Copa do Mundo do Catar. Por conta do jogo, que será às 16h, o funcionamento de alguns órgãos públicos de Teresina será diferenciado. Confira abaixo o que abre e fecha durante o jogo do Brasil.



(Foto: Arquivo ODIA)

Comércio

O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI) informa que nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo/2022, as empresas do comércio lojista funcionarão de acordo com as suas conveniências. Caso optem pelo fechamento nesses dias, as horas não trabalhadas poderão ser compensadas, mas necessário se faz a formalização prévia de acordo individual com os seus empregados.



Bancos

Os bancos terão horário especial de atendimento ao público nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição, a seu critério.



Correios

Os Correios também terão horário especial de atendimento ao público nas agências durante a primeira fase dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. No dia 24, o expediente nas unidades da empresa será encerrado 1h antes do início da partida.



Assim, nas Agências de Correios, o fechamento da agência será às 15h. Já as Unidades de Distribuição funcionarão das 7h às 15h.



Prefeitura de Teresina

Na quinta-feira (25), os órgãos e entidades municipais com expediente no período da manhã, será expediente normal neste dia. Para os órgãos e entidades municipais com expediente no período da tarde, o expediente será até às 15h neste dia.



Tribunal de Justiça do Piauí

Nesta quinta-feira (24), quando o jogo da Seleção Brasileira acontece às 16h, o expediente do TJ será até 14h. Os que cumprirem expediente no turno da tarde deverão cumprir a carga horária do trabalho no turno da manhã. Estas alterações valem para os jogos da primeira fase da Copa do Mundo. O Plantão Judiciário de 1º e 2º graus funcionarão em seu horário normal.



Universidade Federal do Piauí (Ufpi)

O expediente na Universidade Federal do Piauí (Ufpi) encerrá às 14h nesta quinta-feira devido ao jogo da Seleção Brasileira.



Universidade Estadual do Piauí (Uespi)

Aos agentes públicos em exercício nos Centros e Campi desta IES, quais sejam servidores públicos, empregados públicos, contratados temporários e estagiários, fica facultado nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, em caráter excepcional, alterar seus respectivos horários de expedientes. Na quinta-feira, o expediente pode ser encerrado às 14h, horário de Brasília.



Instituto Federal do Piauí (Ifpi)

O horário de expediente do Instituto Federal do Piauí também será alterado nesta quinta-feira (24). Os servidores irão exercer suas atividades até às 14h.



Governo do Estado do Piauí

O Governo do Piauí ainda não definiu como ficará o expediente nos órgãos da administração direta e indireta nos dias de jogo do Brasil na Copa.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no