Buraco na Avenida Cajuína provoca dois acidentes simultâneos

A reportagem do Portalodia.com flagrou dois acidentes que aconteceram quase que simultaneamente na Avenida Cajuína, zona Leste de Teresina, na manhã desta segunda-feira (07). Por conta de um buraco no asfalto, um carro colidiu com uma moto, o que causou congestionamento. Minutos depois, um caminhão acabou batendo na lateral de um carro no mesmo local, tornando ainda mais confuso o tráfego.





Foto: Tárcio Cruz/O Dia

A situação teve início quando um veículo modelo Fiat Strada branco tentou desviar do buraco na avenida e, ao fazer a manobra, acabou atingindo um motociclista que trafegava próximo. O piloto, um senhor de aproximadamente 50 anos, perdeu o controle e caiu. Segundo populares, ele machucou a mão e aparentemente sofreu uma fratura no pé. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros. Os ferimentos não aparentavam gravidade.

E enquanto os socorristas faziam seu trabalho, o trânsito ficou confuso. Por conta disso, um outro caminhão que vinha mais atrás foi tentar mudar de faixa e acabou batendo na lateral de um carro modelo HB-20, o que atravancou ainda mais o tráfego na Avenida Cajuína.



Foto: Tárcio Cruz/O Dia

Quem precisar passar pelo trecho próximo ao bairro São João e à sede do MDB encontrará engarrafamento e trânsito lento. Agentes da Strans orientam os motoristas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no