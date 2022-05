Buracos e falta de sinalização atrapalham trânsito em trecho da Henry Wall de Carvalho

Um trecho da Avenida Henry Wall de Carvalho, que fica no bairro Angelim, na zona Sul de Teresina, tem sido alvo de reclamações dos condutores que passam pelo local. É que os vários buracos na região, aliados à falta de sinalização na via deixam o trânsito lento, além de representar perigo de acidentes, aos motoristas que precisam invadir a pista contrária para seguir o percurso.

Ônibus passa com dificuldade por buraco na região. (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

Nessa parte da via, não há sinalização na pista e as poucas placas de avisos aos motoristas já estão apagadas. Além de veículos, o trecho da avenida recebe fluxo muito grande de caminhões de carga, que transportam materiais de construção, como telhas e tijolos, o que danifica a pavimentação. Porém, segundo os moradores da região, é o asfalto ruim o motivo dos buracos e do desnivelamento na via.

Carros precisam desviar de buracos na via. (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

“Aqui é sempre assim: muito buraco e poeira, ou lama quando está chovendo. Eles [Prefeitura] vem aqui e jogam um asfalto fino, que não dura nada. Pouco tempo depois, os buracos estão aí de novo. O risco de ter acidentes por esse trecho da avenida é constante. Fora que é feio para a cidade”, disse Benedito Pereira, aposentado que mora na região.

Problemas na via dificultam trânsito. (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

A reportagem do Portal O Dia entrou em contato com a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas - Sul (SAAD Sul), que lamentou os transtornos causados aos motoristas que trafegam pela Av. Henry Wall de Carvalho e esclareceu que a pavimentação asfáltica na Capital é competência da ETURB, que não respondeu até o momento do fechamento da reportagem. Sobre a falta de sinalização na via, a STRANS informou que a denúncia já foi encaminhada para Gerência de Engenharia de Tráfego da Strans, e que enviará uma equipe técnica de engenheiro, até a próxima terça-feira (26), para análise e estudos, para, assim, verificar a real necessidade do serviço de sinalização horizontal e vertical na via citada pela reportagem.









Linha para o "Bom Futuro" precisa passar diariamente pela situação "presente" da via, cheia de buracos e sem sinalização. (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

Confira a nota da SAAD Sul:

A Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Sul, lamenta os transtornos causados aos motoristas que trafegam pela Av. Henry Wall de Carvalho, zona Sul de Teresina, e esclarece que a pavimentação asfáltica na Capital é competência da Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano – ETURB.

Enviamos a demanda sobre buracos nesse trecho para a Coordenação de Asfalto da Eturb (CEASF), que nos informou que nesta sexta-feira (22) estão no cronograma as Av. Henry Wall de Carvalho e Francisco Conquista Nogueira, zona Sul de Teresina. Reforçamos que a Eturb conta com uma ouvidoria pelo WhatsApp através do número (86) 99470-6980, onde a população pode enviar mensagens com informações (foto, endereço) sobre as ruas/trechos que precisam de reparos.

