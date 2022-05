Buracos e lama deixam rua intrafegável na zona Leste de Teresina

Quem reside ou precisa transitar pela Rua Artur Silveira, no bairro Ininga, zona Leste de Teresina, tem encontrado dificuldades. Isso porque a via está intrafegável devido aos inúmeros buracos e lama. Com isso, os motoristas estão precisando mudar a rota e pegar vias alternativas para chegar em seus destinos, já que está inviável passar pela rua.



(Fotos: Assis Fernandes/ODIA)

Os pais que precisam deixar os filhos em uma creche localizada na rua Artur Silveira estão encontrando dificuldades para chegar à escola, assim como os demais motoristas que precisam usar essa via. A água que escorre na rua vem de um terreno abandonado, e, segundo quem reside na região, este problema é antigo. O estudante David Carvalho conta que sempre passa pelo local de bicicleta. Ele reside em um condomínio próximo e relata que chegou a mudar de rota.

“A buraqueira é tanto que até de bicicleta é ruim de passar. Além disso, é perigoso, não somente pelo risco de cair ou danificar a bicicleta, mas de ser assaltado, já que a gente precisa reduzir a velocidade, e isso deixa a gente vulnerável. Essa rua sempre foi assim. Entra e sai ano, a Prefeitura finge que arruma, mas não dura dois meses e arrebenta tudo”, relata.



O motorista de aplicativo Ricardo Freitas cita que é comum aceitar corrida de pessoas que residem em um condomínio próximo, e que os próprios moradores pedem que o condutor siga por outras ruas. “Os passageiros sempre dizem que a rua está com problemas e que é melhor seguir por outro lugar, porque além da lama tem muitos buracos. E a situação é ainda pior à noite, porque o trecho fica perigoso”, relata.



Contraponto



Por meio de nota, a Superintendência das Ações Descentralizadas Leste (Saad Leste) informou que repassou o nome da rua à empresa responsável por fazer os reparos para incluí-la no cronograma de recuperação asfáltica.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no