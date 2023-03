Chuvas abrem buracos de até 2m em ruas do Dirceu e põem em risco motoristas e moradores

Moradores do bairro Dirceu II têm passado por um perrengue para chegarem e saírem de casa. É que em várias ruas da região se formaram buracos grandes com mais de dois metros de largura e tem causado acidentes com condutores de carros, motocicletas e até com pedestres que transitam pelo local. A reportagem de O Dia esteve no local e constatou que populares teme a ocorrência de acidentes graves.

Muitos nem conseguem chegar de carro em casa e estão deixando os veículos na residência de outras pessoas. É o caso de Edilson Sousa. Ele mora na quadra 321 do bairro, próximo a escola Didácio Silva, e deixa o carro em outro local por não conseguir colocar na garagem de casa. “Estou impossibilitado de entrar e sair de casa normalmente, é um descaso isso aqui com os moradores do Dirceu. Todo ano isso acontece”, relatou.

No trecho onde Edilson mora, são dois buracos grandes, estão há pelo menos 15 dias atormentando motoristas e populares da região. Algumas quadras acima, na quadra 324, quem sofre uma outra cratera é a Dona Liduína, que tem na esquina uma casa. Um buraco bem grande se formou próximo à residência dela. Situação que a preocupa.

“Desde que o Dirceu é Dirceu tem esse problema aqui. Todos os anos. Toda vez que chove, estraga tudo. E aí eles vêm e consertam e quando chove de novo, desmancha tudo. Estão só gastando dinheiro. Deveriam era asfaltar tudo. Esse é o nosso desejo”, conta a dona de casa que teme que a força da água também danifique a calçada dela.

Asfaltar as ruas parece ser um desejo de vários moradores do Dirceu II. Dona Fátima, mostra à nossa reportagem o nível que a água atingiu na parede e invadiu na casa dela. A cratera formada próxima à casa também a preocupa. O Seu Almeida, que mora na quadra 301, também reclama da falta de asfalto.

O serviço de asfaltamento foi paralisado no início da rua dele e lá formou-se um buraco, onde carros, motos e até pessoas já caíram. Vídeos gravados pela câmera de segurança da casa dele registraram os acidentes e viralizaram nas redes sociais. “Não entendo porque asfaltaram até esta rua, mas pararam o serviço aqui na minha. Esse buraco se formou por conta das fortes águas que descem para cá e danificam a rua. Um asfaltamento diminuiria esse problema de ruas quebradas”, conta.

O que diz a SAAD Sudeste e a Eturb

Em nota, a SAAD Sudeste informou que “já mapeou todos os danos estruturais que as fortes chuvas dos últimos dias causaram na região e, desde segunda feira, os técnicos estão executando os reparos necessários. O Dirceu II foi um dos bairros que mais registrou problemas, principalmente no que diz respeito ao calçamento, e já está recebendo as intervenções, executadas pela SAAD Sudeste em parceira com a ETURB”. A reportagem de O Dia também entrou em contato com a Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano, mas até o momento não obtivemos resposta. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

