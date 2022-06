Caco, macaco de Thanandra Sarapatinhas, morre em Teresina

A vereadora Thanandra Sarapatinhas usou as redes sociais para informar que seu macaco, Caco, morreu. A morte de Caco aconteceu quase três meses depois do falecimento de Chico, o outro macaco criado por Thanandra. Ambos passaram meses recolhidos ao Parque Zoobotânico de Teresina após terem sido apreendidos em decorrência da denúncia de supostas irregularidades na adoção dos animais.

Quando Chico faleceu, em março deste ano no Zoobotânico, a vereadora Thanandra entrou na justiça e conseguiu reaver a tutela de Caco. Na ocasião, a parlamentar denunciou as más condições de cuidado e saúde em que os macacos se encontravam.

Foto: Reprodução/Instagram

Hoje (12) Thanandra disse que Caco "voltou muito debilitado do Zoobotânico" e com um quadro de anemia. "Ele voltou de lá muito anêmico e, junto ao veterinários, estávamos dando remédios, suplementos e buscando uma forma de realizar transfusão de sangue. Em meio a este tratamento ele não resistiu. Talvez também por ter sentido falta de seu eterno companheiro de vida, o Chico, também morto após ter sido tirado daqui do seu lar, com sua família", desabafou Thanandra.

A vereadora finalizou afirmando que se sente honrada por ter podido cuidar de Caco e que "nada foi em vão".

Entenda

Em agosto de 2021, a polícia apreendeu Caco e Chico, os dois macacos que eram criados pela vereadora Thanandra Sarapatinhas em seu sítio aqui em Teresina. Na ocasião, foi informado que os animais teriam sido adotados pela parlamentar de forma irregular e que estariam sendo submetidos a situações de maus tratos. Chico e Caco foram adotados por Thanandra em 2018 no Maranhão quando realizava curso de formação da Polícia do Maranhão.

Sensibilizada com a situação de maus-tratos em que eles se encontravam, ela os resgatou e conseguiu na justiça o título de depositária fiel dos macacos concedido pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. A documentação foi apresentada por Thanandra e em outubro passado, ela conseguiu decisão judicial favorável para restituição dos animais.

À época do imbróglio, a vereadora chegou a afirmar que as denúncias que resultaram na apreensão de Chico e Caco eram “perseguição política” devido ao posicionamento que ela tinha sobre a transferência dos animais do Zoobotânico para um santuário. Thanandra defendia que os animais fossem retirados do parque alegando que o local não possuía estrutura para abrigar nenhuma espécie

