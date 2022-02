Cadeirante denuncia asfalto esburacado e falta de acessibilidade no bairro Água Mineral

O músico Francisco de Assis Carvalho, de 52 anos, tem enfrentado transtornos todas as vezes que precisa sair de casa, no bairro Água Mineral, na zona norte de Teresina. Segundo o morador, que é cadeirante, o asfalto das ruas Biafra e Paraim, que existe há quase 20 anos, nunca passou por uma obra de recuperação e está cheio de buracos. Por conta disso, uma simples ida à lotérica gera riscos enormes para quem possui deficiência física.



Por conta da má qualidade do asfalto e da falta de acessibilidade na região, o músico caiu e bateu a cabeça no chão após tentar passar por uma canaleta na Rua Paraim. O acidente ocorreu há duas semanas e, por conta disso, o músico relata que sempre que precisa passar pelo local precisa pedir ajuda de vizinhos e até mesmo desconhecidos.

“Eu já caí duas vezes, uma nessa canaleta [da Rua Paraim] e outra na rua de cima. O pneu da cadeira de rodas não passa, pode ficar travado ou entrar no esgoto. Por isso, na maioria das vezes eu grito para o pessoal aqui do bar para pedir ajuda. É um transtorno muito grande, porque eu não posso ter essa independência de ir à lotérica ou ao pague contas sozinho, sempre preciso depender de alguém para me ajudar”, relata.

Cadeirante há 11 anos, Francisco de Assis perdeu o movimento das pernas após cair de uma árvore. Desde então, precisa da cadeira de rodas para se locomover. Em frente à casa dele, os buracos no asfalto geram também prejuízos financeiros, já que é necessário fazer manutenção nas rodas da cadeira elétrica todos os meses, pois o asfalto danifica o equipamento.

“É como se não tivesse asfalto, porque o asfalto mesmo já foi embora e só sobraram as pedras. Teresina está precisando urgentemente de alguém que olhe pelas suas ruas, porque não existe mais asfalto em quase nenhuma parte da cidade. Todo lugar que você anda, as ruas estão abandonadas”, afirma.

Além do asfalto, outro problema dos moradores do bairro Água Mineral é a falta de ônibus. O músico Francisco de Assis Carvalho explica que a linha Buenos Aires/Aeroporto, que antes tinha um ponto de ônibus em frente à sua casa, parou de passar pelo local. Agora, para pegar um ônibus, os moradores precisam caminhar sete quadras até a Avenida Duque de Caxias.

“Eles [o Setut] dizem que o ônibus não passa mais aqui por causa do asfalto. Como a situação da rua está muito precária, é prejuízo para eles se o ônibus para passar nessa rua. Então, sempre que eu preciso pegar um ônibus, se não conseguir pelo transporte eficiente, preciso ir até a avenida principal. É outro transtorno que a gente precisa enfrentar”, relata.

Contraponto

A reportagem do O Dia entrou em contato com a Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (Eturb), presidida pelo filho do prefeito de Teresina, João Duarte, o Pessoinha. O órgão informou que, devido à alta demanda, não teve como dar um retorno sobre a solicitação.

Sobre a mudança da rota da linha Buenos Aires/Aeroporto, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) por meio da Gerência de Planejamento determinou a volta dessa linha para atender toda região do bairro Água Mineral, ao passo que a Gerência de Fiscalização emitiu Notificação ao Consórcio Poty pelo descumprimento da Ordem de Serviço, determinando ainda a retomada imediata da rota estabelecida.

A Strans também reiterou que, quanto às Pessoas com Deficiência residentes no referido bairro, a Gerência de Transporte Eficiente informa que o serviço está funcionando normalmente e continua atendendo aos usuários cadastrados no sistema da Strans através de agendamento.

