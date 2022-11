CadÚnico: Famílias têm até sexta (11) para atualizar dados cadastrais em Teresina

As famílias inseridas no Cadastro Único têm até sexta-feira (11) para atualizem os dados do CadÚnico em uma unidade de CRAS em Teresina. A medida evita o bloqueio do benefício em dezembro deste ano. A data é uma prorrogação, que tinha como prazo inicial 14 de outubro deste ano. O chamamento é feito pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi).

Os dados do Relatório Sintético do Sistema do Cadastro Único da Caixa Econômica Federal, no mês de novembro deste ano, apontam que em Teresina, 33.355 famílias ainda precisam atualizar os dados. No mês de agosto, este número chegou a 39.441 famílias, tendo uma redução de 5.886 famílias, por fazerem a devida atualização.

De acordo com Allan Cavalcante, secretário da Semcaspi, as famílias inseridas no CadÚnico que estão sendo convocadas, são aquelas que realizaram a última atualização de dados nos anos de 2016 e 2017, sendo que é preciso atualizar a cada dois anos, contabilizados na data de inserção do cadastro ou da última atualização.

“O alerta é para as famílias que estamos chegando ao final do prazo para atualização cadastral do processo de revisão cadastral de 2022. Este prazo já havia sido prorrogado pelo Ministério da Cidadania. Foi prorrogado até o dia 11 de novembro esta atualização. As famílias têm até esta data para procurar os CRAS e fazer a atualização. São famílias que estão com dados desatualizados desde 2016. O governo federal determinou que devemos priorizar estas famílias que estão com o cadastro desatualizado”, ressaltou.

Segundo Jovina Sérvulo, coordenadora das Condicionalidades do CadÚnico, o banco de dados do CadÚnico necessita estar sempre atualizado, diante de qualquer alteração, seja de renda, constituição familiar, escolaridade e endereço.

“É importante a gente ressaltar que este prazo, colocado pelo Governo Federal, é para as famílias que estão neste processo de revisão cadastral. São dados que estão há muito tempo sem ser atualizados. Teve famílias que ao longo deste tempo já mudaram de endereço, os filhos mudaram de escola ou concluíram o Ensino Médio. São estes aspectos que precisam ser registrados no cadastro dessas famílias”, destacaram.

Fique por dentro dos locais:

Para atualizar os dados, as famílias que estão com o CadÚnico em processo de Revisão Cadastral precisam ir a uma unidade de CRAS em Teresina. As unidades funcionam de segunda a sexta, de 7h30 às 17h, nos turnos tarde e noite. Confira os endereços dos CRAS localizados em Teresina:

CRAS NORTE I - Rua Maria Venerana, 5639 – Parque Wall Ferraz (por trás da Escola Marista);

CRAS NORTE II - Rua Teodoro Castelo Branco, s/n – Mafrense (próximo à Praça do Mafrense);

CRAS NORTE III - Rua Bárbara de Menezes, 5865 – vila São Francisco Norte (próximo à horta comunitária);

CRAS NORTE IV - Estrada do São Vicente de Cima – PI 112 – Estrada que liga Teresina à União;

CRAS NORTE V - Av. Ministro Sérgio Mota, s/n – Parque Stael (próximo à Praça do CEU);

CRAS SUL I - Rua José Miguel Hadad, s/n – Conjunto Portal da Alegria – Porto Alegre (próximo à praça do CEU);

CRAS SUL II - Av. Santa Madre Paulina, nº 2250 – Parque Eliane – Vila Irmã Dulce;

CRAS SUL III - Rua 63, nº 2050 – Promorar (por trás do Hospital do Promorar);

CRAS SUL IV - Rua São Raimundo S/N Bairro Redenção ao lado do centro de formação;

CRAS SUL V - Rua 05, nº 9211 – Conj. Jatobá II – Angelim II;

CRAS LESTE I - Rua Timorante nº8371 – Pq. Anita Ferraz – Cidade Jardim - próximo à quadra de futebol;

CRAS LESTE II – Conjunto Taquari Q D Casa 31 – Bairro Vale Quem Tem;

CRAS LESTE III – Rua Missionária Lurdes Vaz, nº6560, Casa 17, Vale do gavião;

CRAS LESTE IV – Avenida João Leitão, Nª 3591 Bairro: Piçarreira I;

CRAS LESTE V –Sítio Santa Inácia – PI 113, km 13 Santa Teresa – zona rural (ao lado da Escola N. Sra. Do Amparo);

CRAS SUDESTE I – Rua Bernardo da Paz, s/n – Extrema (próximo à Cavalaria);

CRAS SUDESTE II – Rua 09, nº 2539 – Dirceu I (próximo ao 8º Distrito);

CRAS SUDESTE III – Rua Canastra, 2714 – Monte Horebe;

CRAS SUDESTE IV – Estrada da Usina Santana, s/n- Imobiliária Verde Cap III – Usina Santana (próximo ao Sítio FRANLUSA e Clube da ASALPI).

