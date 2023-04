Cães e gatos são vacinados após macaco sagui ser diagnosticado com raiva em Teresina

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina vai começar a vacinar a partir desta quarta-feira (27) cães e gatos da zona Leste de Teresina após um macaco sagui ter sido diagnosticado com raiva em uma escola no bairro Planalto Ininga. A informação foi confirmada na manã de hoje (26) por meio de nota encaminhada à imprensa.



O sagui foi encontrado no último dia 21 de abril com sinais de adoecimento por raiva. O animal foi recolhido e encaminhado aos órgãos competentes. Após a confirmação do diagnóstico pelo Centro de Zoonoses, a FMS deu início às medidas de contenção previstas em protocolo do Ministério da Saúde. Essa medida de contenção prevê a realização de um bloqueio vacinal, ou seja, a imunização em ampla e rápida escala de animais domésticos da região onde o animal infectado foi encontrado.

“A equipe iniciou a busca ativa de pessoas que tiveram contato com o animal e constatou que ele não agrediu humanos nem animais. Entretanto aqueles que o manusearam desde o recolhimento até a necropsia realizaram o protocolo recomendado para este caso”, explicou Walfrido Salmito, diretor de Vigilância da FMS.





Foto: Divulgação/FMS

Os bairros onde haverá vacinação contra a raiva para cães e gatos nesta quinta-feira (27) são:

Planalto Ininga

Área do Hospital Universitário

Ininga

Horto Florestal

A FMS pede que todos os moradores tomem medidas preventivas necessárias para evitar a contrair e propagar a raiva. Dentre elas, Walfrido Salmito cita: evitar alimentar animais silvestres presentes no perímetro urbano e rural da cidade, evitar contato com esses animais silvestres, evitar a domesticação de animais silvestres e manter sempre atualizada a caderneta de vacinação de seus animais domésticos contra a raiva.

“Lembramos que a campanha de vacinação contra a raiva de animais domésticos acontece anualmente em Teresina”, finaliza o diretor de Vigilância da FMS.

Como proceder em caso de contato com animal infectado?

Em caso de mordida ou contato com saliva de animal, a população deve buscar atendimento no Hospital da Primavera, referência para o atendimento e manejo de acidentes com animais potencialmente transmissores da Raiva em Teresina. O hospital se localiza na Av. Duque de Caxias, 2660 - Primavera, zona norte da cidade, e a sua sala de vacinação tem funcionamento durante todos os dias até as 17 horas.

Os sintomas da raiva em humanos incluem febre, mal-estar, dor de cabeça e, posteriormente, alterações do comportamento, convulsões e paralisia. A vacinação está indicada em casos de acidentes graves com animais suspeitos da doença. E só deve ser realizada com indicação médica.

Com informações da FMS

