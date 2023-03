Caminhada da Fraternidade: 28ª edição será lançada pela Arquidiocese nesta sexta (24)

“O amor chamou eu vou” será o tema da 28ª Caminhada da Fraternidade, a ser lançada oficialmente nesta sexta-feira (24), às 8h, no Centro Pastoral Paulo VI, centro de Teresina. Realizada pela Arquidiocese de Teresina, por meio da Ação Social Arquidiocesana (ASA), o evento vai reunir voluntários e parceiros que colaboraram para o fortalecimento das ações sociais promovidas pela Igreja de Teresina.

(Foto: Divulgação / Arquidiocese de Teresina)

Uma das novidades da 28ª edição são as camisas em três cores: branca, rosa e verde, com o intuito de incluir e fortalecer a diversidade de pessoas que participam anualmente da caminhada. Segundo o padre Isaías Pereira, coordenador da Caminhada da Fraternidade, a ideia surgiu também para que a edição deste ano seja mais colorida e alegre. Além disso, o evento acontecerá seguindo o padrão do ano anterior, sendo realizado no final da tarde do sábado e encerrando com o show de uma banda católica no dia 10 de junho.

A Caminhada da Fraternidade beneficia os serviços desenvolvidos pela ASA que são voltados para as pessoas em situação de vulnerabilidade na capital do Piauí, como os idosos, crianças em situação de risco, pessoas com câncer, pessoas com deficiência, hansenianos ou atingidas por diferentes formas de violência. Neste ano, a expectativa é que o evento continue inspirando solidariedade e estendendo o laço fraterno com aqueles que mais precisam.



(Foto: Divulgação / Arquidiocese de Teresina)



“O tema este ano está totalmente relacionado ao que vivenciamos enquanto Igreja, já que o amor é o próprio Deus que nos chama, nos envia e nos impulsiona a estendermos a mão a quem precisa, como um ato de solidariedade e fraternidade. Isso demonstra que a Caminhada já está acontecendo e nós estamos muito felizes com isso”, explicou o coordenador.

O arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Juarez Marques, afirma que o tema tem uma profunda sintonia com o Ano Vocacional, além da ligação com a Campanha da Fraternidade de 2023. “A caminhada tem um objetivo que se atualiza a cada momento em que os desafios se apresentam. Se antes era o cuidado das pessoas que sofrem com o HIV, agora o cuidado é com outras pessoas que sofrem, já que o mundo vem precisando de cuidado”, explica o arcebispo.

Para mais informações sobre a Caminhada da Fraternidade, basta seguir o perfil @caminhadadafraternidade no Instagram. O bazar com a venda das camisas fica localizado na sede da Ação Social Arquidiocesana (@asaacaosocial), localizada no Centro Pastoral Paulo VI, na Av. Frei Serafim.

