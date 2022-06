Caminhão de lixo da CTA quebra e congestiona o trânsito no Centro de Teresina

Quem precisou passar pela Avenida Pires de Castro, no sentido Sul-Centro, na manhã desta terça-feira (07) teve que ter muita paciência para enfrentar um congestionamento na via. Isso porque um caminhão da empresa CTA, que presta serviços de recolhimento de lixo na capital para a Prefeitura de Teresina, quebrou em pleno cruzamento desta avenida com a Frei Serafim.

(Foto: Maria Clara Estrêla / O DIA)

De acordo com populares que trabalham no local, o veículo apresentou problemas logo no início da manhã, o que congestionou a avenida. A fila de carros chega até o início da Pires de Castro, no cruzamento com a Avenida Miguel Rosa.

(Foto: Maria Clara Estrêla / O DIA)

O caminhão quebrou na faixa central, o que aumentou os transtornos aos demais condutores, já que quem vem na nesta faixa precisa desviar para uma das outras faixas, tornando o trânsito bem lento. Até o momento o veículo ainda está na avenida aguardando a equipe de mecânicos da empresa.

(Foto: Maria Clara Estrêla / O DIA)



Procurada pela nossa equipe de reportagem, a STRANS afirmou que equipes de agentes de trânsito estão à caminhão para dar suporte aos condutores.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no