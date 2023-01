Caminhão desgovernado invade bar na Avenida Marechal Castelo Branco, em Teresina

Um caminhão desgovernado invadiu um bar na Avenida Marechal Castelo Branco, bem próximo à ponte Juscelino Kubitschek, na noite desta quarta-feira (25). O veículo descia da Avenida Frei Serafim em direção à Marechal, porém por motivos ainda desconhecidos, o veículo não fez a curva e acabou entrando na estrutura do bar.

(Foto: reprodução / Redes Sociais)

O caminhão derrubou parte da cerca e de estruturas metálicas da cobertura. De acordo com informações do próprio espaço cultural, a parte atingida pelo veículo sem freio foi um trailer anexo. A estrutura da parte do bar onde ficam as mesas e as apresentações musicais, não foi atingida. Nenhum funcionário ou cliente não foi atingido.

Porém, a calçada da avenida é muito frequentada por corredores e praticantes de atividades físicas. Até o momento, não há informações de atingidos. Ainda segundo o bar, o espaço cultural está funcionando normalmente.

