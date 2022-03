Campanha da Fraternidade: Arquidiocese de Teresina lança edição 2022 com foco na educação

A Arquidiocese de Teresina lançou nesta quinta-feira (03), a edição de 2022 da Campanha da Fraternidade para a imprensa. O lançamento aconteceu na Residência Episcopal, no centro de Teresina. Este ano, a Campanha apresenta otema: “Fraternidade e Educação”, com o lema: “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31, 26). O evento contou com a presença de autoridades políticas e eclesiais.

O Arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, discursou no evento e exaltou a necessidade de se abordar o tema da educação, que segundo ele, não compete somente as instituições de ensino. “A educação, nessa visão da Campanha, não tem o horizonte unicamente da educação formal, escolar. Ela tem uma abrangência muito maior, no sentido mais amplo da palavra. Quando nós olhamos a família, sabemos que ela é a primeira educadora. O povo diz com muito acerto que a educação vem do berço”, disse o Arcebispo.

“A família é educadora, mas ela também se educa. Na fé, isso também é verdade, muitas vezes os filhos ajudam os pais a descobrirem o caminho da fé. Nós não estamos em uma época de mudanças, estamos em uma mudança de época. Ninguém tem experiência do passado, todos nós estamos embarcando na aventura do novo”, complementou Dom Jacinto.



Arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito (Foto: Tarcio Cruz/O Dia)

A coordenação das ações da Campanha aqui na capital está a cargo do Diácono Gilberto Penha. O religioso lembrou a preocupação da Igreja com a educação. Tanto, que esta é a terceira oportunidade em que o tema é levantado em Campanhas da Fraternidade. “Não é a primeira vez que o tema vem sendo trabalhado. E sempre com o foco de trazer uma nova esperança para o povo, uma nova esperança para a igreja. A campanha tem três momentos, a renovação interna da igreja, afinal a igreja é uma grande educadora. Em segundo, a igreja se preocupa com a realidade do povo. E em terceiro, a igreja se volta para a situação existencial do povo brasileiro, pois ainda estamos em processo de saída de uma pandemia”.

Políticos prestigiaram o lançamento. Dentre eles, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa; o secretário da Semcaspi, Alan Cavalcante; e as deputadas estaduais Lucy Soares (Progressistas) e Teresa Britto (PV). A vice-governadora do Estado, Regina Sousa, lembrou os desafios vividos pela área da educação em tempos e pandemia.

“O primeiro exercício é saber que tipo de alunos vamos reencontrar agora presencialmente, ouvir todos os problemas, não é uma tarefa fácil. Mas educar nunca foi. Educação é o acesso ao conhecimento, seja onde for, na escola, na família, no trabalho, nos meios de comunicação. Paulo Freire nos ensinou que ter esperança não é esperar é esperançar, é agir e construir juntos, não é esperar. Então vamos construir juntos essa vivência da Campanha da Fraternidade”.





Caminhada da Fraternidade

Durante o evento, foi sinalizada a possibilidade da Arquidiocese de Teresina realizar a Caminhada da Fraternidade neste ano. O evento aconteceu de forma virtual em 2020 e 2021, por conta da pandemia. Mas, segundo as lideranças da Igreja em Teresina, o retorno presencial do evento dependerá dos rumos da pandemia. Caso ocorra, a previsão é de que a caminhada seja em junho.

