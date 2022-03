Campanha da Fraternidade: educação é o tema da edição deste ano

Nesta quarta-feira de Cinzas (02), a Igreja Católica dá início ao período quaresmal. E é neste período que começa também a Campanha da Fraternidade. Neste ano, em todo o Brasil, a ação vai abordar o tema “Fraternidade e Educação”, com o lema: “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31, 26). A ação de reflexão será lançada oficialmente em Teresina nesta quinta-feira (03) às 8h, na Residência Episcopal, na Avenida Frei Serafim.





A Campanha da Fraternidade de 2022 convida a promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Celebrada no período quaresmal, convida os cristãos a imitar a misericórdia de Deus repartindo o pão com os necessitados e fortificando o espírito fraterno.



Foto: Ascom/Arquidiocese Teresina

A iniciativa está ligada à caminhada quaresmal como um dos modos de viver a espiritualidade deste tempo favorável. Essa é a terceira vez que a Igreja no Brasil vai aprofundar o tema educação em uma campanha da Fraternidade. Nesta edição, a reflexão será impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco.

Em 2021, o tema abordado foi “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor”, e o lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez uma unidade”, (Ef 2,14a). Além e debaterem o tema, promovendo a reflexão na sociedade, a campanha visa ainda arrecadar fundos para as ações sociais realizadas pelo Fundo Nacional da Solidariedade, que é gerido pela CNBB.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da ArquidioceseAndré dos Santos