Campanha de Multivacinação para crianças é prorrogada até o dia 30 em Teresina

Teresina vai prorrogar a Campanha Municipal de Multivacinação para crianças até o dia 30 de setembro. As salas gerenciadas pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) continuam recebendo o público-alvo da campanha. A prorrogação segue orientação do Ministério da Saúde e tem o objetivo de aumentar as coberturas vacinais e adesão da população às vacinas.



Para a campanha de multivacinação estão disponíveis as vacinas contra a Hepatite A e B, Pneumocócica 10 valente, a VIP (Vacina Ativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre Amarela, Tríplice Viral (sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela), DTP (Tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).



Foto: Assis Fernandes/O Dia

As campanhas de multivacinação vão coincidir com a imunização contra a covid-19, que ainda está em andamento. As vacinas covid poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do calendário nacional de imunização na população a partir de três anos.

A FMS lembra que é importante a população procurar se vacinar e pede para os pais levem suas crianças aos postos de imunização para evitar a reintrodução do vírus da poliomielite, uma vez que o Brasil recebeu o certificado de eliminação da doença em 1994.

A campanha de multivacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde de Teresina. Confira aqui a luista de UBS’s com os endereços.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da FMS