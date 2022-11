Campanha de vacinação contra raiva inicia nesta sábado (05) na zona rural de Teresina

Este ano, a campanha de vacinação contra a raiva será iniciada nas zonas rurais Norte e Leste de Teresina a partir deste sábado (05). As equipes da gerência de Zoonoses da Fundação Municipal de Saúde (FMS) pretendem imunizar cães e gatos destas regiões.



O gerente Paulo Marques explica que, diferente da zona Urbana que mantém pontos fixos, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias farão visitas às residências rurais, realizando a vacinação de cães e gatos. "Dessa forma, pedimos a todas as pessoas dessas localidades que nos recebam e ajude na contenções e nas guardas dos animais", pede o gerente.



(Foto: Divulgação/FMS)

A ação terá continuidade no sábado seguinte (12), quando as equipes irão percorrer as zonas rurais Sul e Sudeste. "Em breve a gerência de Zoonoses da FMS irá anunciar as datas da continuidade da campanha na zona Urbana", adianta Paulo Marques.



"O objetivo é vacinar o maior número de animais para que seja reduzida, o máximo possível, o risco de doenças zoonóticas", disse o gerente.

A raiva é uma doença que pode atingir todos os mamíferos, transmitida pela mordida de animais infectados. Ela atinge o sistema nervoso central e pode levar à morte. A única forma de prevenção é a vacina, que deve ser realizada anualmente em animais domésticos, especialmente cães e gatos, por sua maior proximidade com os seres humanos.

Com informações da FMS