Campanha: Pais buscam doador de medula óssea para menina de três anos com leucemia

Os pais da pequena Heloysa, de apenas três anos, estão realizando uma campanha para encontrar um doador de medula óssea compatível com a menina. Heloysa foi diagnostica com leucemia em novembro do ano passado e, desde então, aguarda por um transplante de medula óssea.

Foto: Arquivo pessoal

“Ela começou a sentir dores na região da bacia e da coluna. A gente deu entrada no Hospital São Pedro no dia 11 de novembro e foram 16 dias tentando descobrir [um diagnóstico]. Foram uma série de exames e o último foi um mielograma. Eles já tinham a suspeita de que seria leucemia, e no exame foi constatado”, explica Layara dos Santos, mãe de Heloysa.

A chance de encontrar um doador compatível é de uma a cada 100 mil, por isso, é importante que o potencial doador esteja cadastrado no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Quanto mais pessoas estiverem cadastradas no banco de medula óssea, a chance de encontrar um doador compatível se torna maior.

Foto: Arquivo pessoal

“Tem dias que a tristeza vem, quando você acorda e olha pra sua filha na situação que está. Tentamos divulgar a situação para que a gente encontre essas pessoas que nos ajudem, que se sensibilizem com a situação, não só com minha filha, porque hoje o que ela está passando, outros pais e mães também estão passando, tentando achar uma medula compatível", afirma o pai de Heloysa, o vigilante Francisco Cantuário.

Para se cadastrar, basta comparecer a uma das quatro unidades do Hemopi localizadas nas cidades de Teresina, Parnaíba, Picos e Floriano. Vale lembrar que a doação só é feita caso haja compatibilidade entre doador e paciente.

"A gente faz o cadastro, é coletado 5 ml de sangue, e esse sangue é para fazer um exame de HLA, que é a histocompatibilidade. A partir disso, é feito o cruzamente do banco de dados do doador com o paciente que precisa de medula e o doador é chamado para fazer a doação. Pessoas que já fizeram o cadastro ficam no banco até os 60 anos", esclarece Oberdan Torres, coordenador do Hemopi.

Segundo o Redome, para de cadastrar como doador de medula óssea basta cumprir os seguintes requisitos:

– Ter entre 18 e 35 anos de idade.

– Estar em bom estado geral de saúde.

– Não ter doença infecciosa ou incapacitante.

– Não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.

– Algumas complicações de saúde não são impeditivas para doação, sendo analisado caso a caso.

"Eu queria que você tivesse compaixão, se compadecesse não só com a gente, porque existem muitas outras crianças que dependem de uma medula e muitas vezes a pessoa não tem esse conhecimento. Por isso, queria pedir encarecidamente para que as pessoas se dirijam até o Hemopi para se cadastrar como doador de medula óssea", finaliza Layara dos Santos, mãe de Heloysa.

Com informações de Edna Maciel.