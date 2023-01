Cantor Bola, da banda Doce Ilusão, sofre princípio de infarto e é internado em Teresina

O cantor Francisco Jocélio Araújo, o Bola da Doce Ilusão, de 38 anos, teve um princípio de infarto no início da noite desta terça-feira (24) em Teresina. O músico passou mal em casa por volta das 18h30. Os vizinhos foram que socorreram Bola e o levaram para uma unidade de saúde da capital. A esposa de Bola, Vanessa Coelho, informou ao Portal O Dia que ele estava sem os sinais vitais enquanto era encaminhado para o atendimento médico.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

“Porém, chegando lá conseguiram reanimar ele. Ele foi atendido e foi constatado o princípio de infarto. Agora ele está bem, descansando e está sob os cuidados da família. O próximo passo é irmos para um especialista para entender as causas desse problema. Vamos aguardar um laudo médico para termos um acompanhamento especializado de um neuro”, informou a esposa.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Bola já possui um quadro de diabetes e hipertensão. Ele é cantor da banda Doce Ilusão há 18 anos. O grupo é muito conhecido no cenário do pagode em Teresina. Com o processo de recuperação do músico, os shows já marcados estão cancelados e ainda não há uma previsão de retorno do grupo musical aos palcos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no