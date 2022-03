Cardeal e arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, visita hoje obras sociais em Teresina

O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, visita nesta quarta-feira (09) projetos sociais desenvolvidos pela Igreja Católica em Teresina. Ele vai conhecer os trabalhos desenvolvidos pelo Lar da Misericórdia, local que acolhe pessoas portadoras de câncer. E também visitará o Centro Esperança Garcia, referência municipal no atendimento a mulheres em situação de violência.

O Lar de Misericórdia atua desde 1992 com a missão de acolher pessoas portadoras de câncer, oriundas de outros municípios ou estados, e que se encontram em processo de tratamento de saúde em Teresina. Atualmente o espaço tem capacidade para atender até 36 pacientes simultaneamente. No momento, 30 pessoas em tratamento são acolhidas no local.





Lar da Misericórdia acolhe pessoas com câncer em Teresina (Fotos: Assis Fernandes, Poliana Oliveira e Jaílson Soares/ODIA)

Já o Centro de Referência Esperança Garcia foi fundado em 2015, através de uma parceria entre a Prefeitura de Teresina e a Ação Social Arquidiocesana (ASA). A instituição oferece atendimento jurídico, psicológico e social a mulheres em situação de violência na capital, através do acompanhamento de uma equipe multiprofissional especializada, que oferece orientações e atividades para o fortalecimento das mulheres com o objetivo de encerrar os ciclos de violência e fortalecê-las na luta pela garantia dos seus direitos.

Cardeal e Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer (Foto: CNBB)

Dom Odilo é Grão-Chanceler da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (desde abril de 2007); Presidente da Fundação São Paulo, Mantenedora da PUC-SP (desde abril de 2007); Grão-Chanceler do Centro Universitário Assunção (UNIFAI), de São Paulo (desde abril de 2007); Grão-Chanceler da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, de São Paulo (desde 2014); Membro do Conselho Superior do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã – INBRAC (Rede Vida de Televisão, desde 2009); membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (desde 15/03/2017). Representante da CNBB junto ao Conselho Episcopal Latino Americano (CELAM), desde maio de 2019 e Vice-Presidente do CELAM, desde maio de 2019.

Em abril de 2007, foi empossado como Arcebispo de São Paulo e é Cardeal da Igreja desde 24 de novembro de 2007. Em 2013 participou do conclave que elegeu o Papa Francisco como Sumo Pontífice da Igreja Católica.

Com informações da Arquidiocese de Teresina