Carla Yáscar é nomeada nova defensora pública geral do Piauí

O governador do Piauí, Rafael Fonteles, nomeou na manhã deste sábado (04) a defensora pública Carla Yáscar Bento Feitosa Belchior para o cargo de defensora pública geral do estado do Piauí. A nomeação, anunciada pelas redes sociais, vale para o biênio 2023/2025.

Ontem, Fonteles recebeu em audiência os três candidatos que compuseram a lista tríplice eleita pela categoria. Junto com o anúncio do nome da nova defensora-geral, Rafael Fonteles também divulgou a destinação de uma suplementação orçamentária e financeira no valor de R$ 3 milhões para a Defensoria Pública, visando contribuir para a interiorização das atividades da Instituição.



Carla Yáscar Belchior é a atual subdefensora pública geral do estado do Piauí, cargo que ocupou nos dois mandatos do atual defensor público geral, Erisvaldo Marques dos Reis. Além de desempenhar as funções inerentes ao cargo, Carla Yáscar Belchior também coordena, com êxito, os projetos Defensoras Populares, destinado à capacitação de lideranças comunitárias femininas para que se tornem agentes multiplicadores de direitos humanos e direitos das mulheres junto às suas comunidades, contribuindo para estreitar cada vez mais o relacionamento da Instituição com o seu público assistido; e Força-Tarefa Defensorial, que atua junto aos presídios visando dar celeridade aos processos e desafogar o sistema penitenciário do Piauí.

Carla Yáscar Belchior compôs a lista tríplice juntamente com os defensores públicos João Batista Viana do Lago Neto e Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro.

Carla Yáscar Belchior, agradeceu a indicação do governador Rafael Fonteles e falou sobre os rumos da Defensoria Pública em sua gestão. “Nosso principal desafio é seguir trabalhando para tornar a Defensoria Pública cada vez mais forte, buscando a máxima eficiência no uso dos recursos e tecnologias para melhorar as condições de trabalho em todos os setores, o que certamente se reverterá em um atendimento cada vez mais qualificado ao nosso público assistido, tanto na capital como no interior do Estado. Agradeço ao governador Rafael Fonteles pela confiança depositada, a cada defensor e defensora, que confiram no nosso nome, bem como ao apoio recebido de vários setores da população, assim como de servidores e servidoras da Defensoria. Estejam certos e certas que o nosso trabalho será voltado para todos e todas. Vamos, unidos, trabalhar pelo engrandecimento da nossa Instituição”, afirmou.



