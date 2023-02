Carnaval: confira o funcionamento do comércio, bancos e shoppings em Teresina

Durante o feriado de Carnaval, o funcionamento do comércio, bancos, supermercados e shoppings terá algumas em Teresina. O Portal O Dia traz para você um resumo do que funciona ou não durante os dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. Além dos serviços que retornarão no dia 22, a Quarta-feira de Cinzas. Confira:

Comércio

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) informa que no sábado de Carnaval, dia 18, as lojas do Centro e dos bairros funcionam normalmente até as 15h. Já no domingo (19), segunda (20) e terça-feira (21), as lojas estarão fechadas. A reabertura acontece na Quarta-feira de Cinzas, dia 22, a partir do meio-dia.

Shoppings

Na folia de momo, o Shopping Rio Poty funcionará em horários diferenciados. No sábado (18), as Lojas e Quiosques abrirão às 10h, funcionando até às 22h. Os parques funcionarão de 14h às 22h. Já a academia Bodytech ficará aberta entre 9h e 16h.

A Praça de Alimentação, que oferece variadas opções, terá funcionamento de 10h às 22h, mesmo horário para as Cafeterias. Por sua vez, o Cinépolis abrirá às 12h30, seguindo até às 22h30. A Lotérica funciona de 10h às 19h; o Sicredi e o Espaço da Cidadania não funcionarão. Já a Clínica Bio Análise terá atendimento de 06h30 às 18h30. Nas demais datas do Carnaval e na Quarta-feira de Cinzas, o funcionamento seguirá da seguinte forma:

19/02 - Domingo

- Lojas e Quiosques: 14h às 21h.

- Parques: 12h às 22h.

- Bodytech: 09h às 14h.

- Praça de Alimentação: 12h às 22h.

- Cafeterias: 14h às 21h.

- Cinema: 12h30 às 22h30.

- Lotérica: Fechada.

- Sicredi: Fechado.

- Espaço da Cidadania: Fechado.

- Bio Análise: 06h30 às 18h30.

20/02 - Segunda-feira

- Lojas e Quiosques: Fechados.

- Parques: 14h às 22h.

- Bodytech: 09h às 14h.

-Praça de Alimentação: 12h às

22h.

- Cafeterias: facultativo

- Cinema: 12h30 às 22h30.

- Lotérica: Fechada.

- Sicredi: Fechado.

- Espaço da Cidadania: Fechado.

- Bio Análise: 06h30 às 18h30.

21/02 – Terça-feira

- Lojas e Quiosques: Fechados.

- Parques: 14h às 22h.

- Bodytech: 09h às 14h.

- Praça de Alimentação: 12h às 22h.

- Cafeterias: facultativo

- Cinema: 12h30 às 22h30.

- Lotérica: Fechada.

- Sicredi: Fechado.

- Espaço da Cidadania: Fechado.

- Bio Análise: 06h30 às 18h30

22/02 - Quarta-feira

- Lojas e Quiosques: 12h às 22h.

- Parques: 14h às 22h.

- Bodytech: 12h às 22h.

- Praça de Alimentação: 12h às 22h.

- Cafeterias: 12h às 22h.

- Cinema: 12h30 às 22h30.

- Lotérica: 12h às 20h

- Sicredi: 12h às 17h.

- Espaço da Cidadania: Fechado.

- Bio Análise: 06h30 às 18h30.

- Já o Teresina Shopping funcionará da seguinte maneira:

Dia 18/02/2023 (Sábado)

Espaço Família - aberto das 10h às 22h.

Lojas - funcionarão das 10h às 22h.

Big Bompreço - funcionamento das 8h às 22h.

Lojas de Alimentação e Parques - funcionarão das 10h às 22h.

Cafeterias - poderão funcionar das 10h às 22h.

Smart Fit - das 08h às 14h.

Dia 19/02 (Domingo)

Espaço Família - aberto das 10h às 22h.

Lojas - funcionarão das 14h às 20h.

Lojas de Alimentação - funcionarão das 10h às 22h. Cafeterias - poderão funcionar das 10h às 22h.

Big Bompreço - funcionamento das 8h às 22h.

Smart Fit - das 08h às 14h.

Dia 20/02 (Segunda)

Espaço Família - aberto das 10h às 22h.

Lojas - fechadas

Americanas - aberta das 10h às 22h.

Lojas de Alimentação - funcionarão das 10h às 22h. Cafeterias - poderão funcionar das 10h às 22h.

Big Bompreço - funcionamento das 8h às 22h.

Smart Fit - das 08h às 14h.

Dia 21/02 (Terça-feira)

Apenas Big Bompreço - 8h às 22h.

Dia 22/02 (Quarta-feira)

Lojas, Espaço Família, Lojas de Alimentação, Cafeterias e Parques - funcionarão a partir das 12h.

Big Bompreço - funcionamento das 8h às 22h.

Smart Fit - funcionamento das 5h30 às 23h.

O Riverside Shopping não informou ainda o horário de funcionamento.

Supermercados

Pão de Açúcar

No feriado de Carnaval, entre os dias 17 a 21 de fevereiro, as unidades do Pão de Açúcar funcionarão normalmente. A loja na avenida Frei Serafim terá atendimento de 7h às 20h e a unidade na Dom Severino de 7h às 22h. Já nos bairros São Cristóvão e Jockey as lojas funcionarão de 7h às 21h. Na quarta-feira de Cinzas (22) as lojas também abrirão para atendimento.

Extra

Já o Mercado Extra, localizado na avenida Barão de Gurgueia, também funcionará sem alteração no horário: loja aberta de 7h às 22h. Na quarta-feira de Cinzas (22) o atendimento ao público também acontecerá normalmente.

Bancos

A diretoria do Sindicato dos Bancários do Piauí (SEEBF/PI) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias no período de Carnaval, nos dias 20/02 (segunda-feira) e 21/02 (terça-feira). Na Quarta-Feira de Cinzas (22/02), o expediente se inicia às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

Apenas os caixas eletrônicos estarão disponíveis para a população. As contas de consumo (água, energia, telefone e etc) e boletos que tiverem como data de vencimento no perído de recesso, poderão ser pagas sem acréscimo no dia últil seguinte. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

