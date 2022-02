Carnaval em Teresina: Comércio do Centro e Bairros fecham na segunda e terça-feira

O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI) comunica que, no período de carnaval, o comércio do Centro e dos bairros funcionará normalmente no sábado (26/02) e estará fechado na segunda (28/02) e na terça (01/03), reabrindo na quarta-feira (02/03) ao meio dia.

A medida foi tomada em virtude dos decretos estadual e municipal que estabeleceram ponto facultativo durante estes dias, ao tempo que reforça para que a população mantenha os cuidados sanitários e evite aglomerações para preservar a saúde de todos.

Da Redação