Carnaval na O Dia TV tem programação especial neste final de semana; confira

O carnaval de rua está de volta em Teresina após dois anos parado por causa da pandemia do coronavírus. Então é hora de tirar a fantasia do armário, por aquele glitter no rosto e se jogar na folia. Para quem for curtir em casa, tem programação especial na O Dia TV (Canal 23.1), neste final de semana, para te ajudar a matar a saudade da festa.



Na O Dia TV, a festa é garantida, com programas especiais para matar homenagear ícones mais tradicionais da festa. Os programas serão exibidos no sábado (18) com reprise no domingo (19). Na segunda e terça de Carnaval serão transmitidos programas gravados. Portanto, separe a fantasia, afaste o sofá e curta bastante e de forma consciente o Carnaval.

100% Forró – Das 10h às 13h, começa o ‘Bloquinho 100% Forró – Gonzaga Lú Elétrico’, sob comando do apresentador Eudes Ribeiro. O programa será exibido diretamente do Espaço Cultural da Ponte Juscelino Kubitschek, no bairro Cabral. A música ficará por conta de Gonzaga Lu João Pedro e Grupo Gueri-Gueri. (veja mais abaixo:)

Programa Mariano – Em seguida, das 13h às 16h, o Programa Mariano dá as boas-vindas aos foliões com o Abre Alas – última edição. Mariano Marques receberá convidados especiais de blocos carnavalescos, majestades do Carnaval e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PI) para um bate-papo sobre importunação sexual. O último programa desta edição também exibirá reportagens sobre os bloquinhos de rua e tudo sobre a festa de momo em Teresina. Além disso, os palhaços Bolim Bolão farão a alegria da criança.

Carnaval é na O Dia TV.







