Carro da FMS pega fogo na Avenida dos Ipês, em Teresina

Uma pane elétrica provocou um incêndio em um carro da Fundação Municipal de Saúde (FMS) neste domingo (30) na Avenida dos Ipês, na zona Sudeste da capital. O carro modelo Fiat Mobi apresentou problema no meio da avenida e preciso ser abandonado pelo motorista.

O Portal O Dia apurou que o motorista relatou que percebeu uma fumaça saindo da parte da frente do veículo. Ele parou o carro no meio da via quando percebeu que a fumaça já estava muito intensa no motor. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e conseguiu controlar as chamas.

Foto: Reprodução / Redes sociais

A FMS afirmou que apesar do susto o motorista não ficou ferido. Através de nota à imprensa, a FMS disse que o carro que sofreu a pane passou por revisão no último mês e que toda a frota possui seguro.

Leia a nota da FMS

"A Gerência de Transporte da FMS informa que o veículo teve uma pane elétrica mas já foi recolhido para ser realizada investigação. O motorista que estava conduzindo o carro não sofreu nenhum dano. Todos os carros da FMS são assegurados e passam periodicamente por manutenção. O carro que teve o problema na parte elétrica com princípios de incêndio passou por revisão no mês passado", disse a nota.

