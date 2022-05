Carro é atingido com vários disparos de arma de fogo no bairro Morada Nova

Um carro foi atingido com vários disparos de arma de fogo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (21), no bairro Morada Nova, na Zona Sul de Teresina. O motorista não estava no veículo quando o caso aconteceu.



Foto: Reprodução/Redes Sociais

O veículo atingido com 12 disparos de arma de fogo e um homem, suspeito do crime, ainda não foi identificado. Não há informações sobre quem realizou os disparos ou a motivação.

A vítima, que trabalha como corretor de veículos, foi orientada a registrar um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado. Ainda não se sabe qual a motivação pra os tiros. À polícia, a vítima teria dito que chegou ao bairro recentemente.

