Casa desaba no Centro de Teresina; imóvel estava em processo de tombamento pelo Iphan

Uma casa desabou na madrugada desta quarta-feira (19) no Centro de Teresina. O imóvel fica localizada no cruzamento das ruas 24 de Janeiro com Desembargador Freitas. A residência abandonada estava em processo de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Segundo a Defesa Civil Municipal, o prédio caiu por causa do acúmulo de umidade, devido ao excesso de chuvas dos últimos dias.

O gerente operacional da Defesa Civil, Marcos Rolf, informou que o prédio já estava abandonado há bastante tempo e que há cinco meses o órgão esteve no local para isolar a área.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

