Categorias se reúnem em protesto por melhorias no transporte público de Teresina

A ineficiência do transporte público de Teresina tem gerado revolta em quem depende do serviço para se locomover dentro da cidade e sido o motivo de controvérsias entre poder municipal, empresários e, agora, até do poder público estadual. Tramita na Assembleia um projeto de lei que prevê medidas para melhorar a qualidade do serviço prestado. E é em frente à Alepi que diversas categorias se reúnem nesta manhã (06) para protestar pedindo um transporte público eficiente.



O ato se concentra na Avenida Marechal Castelo Branco e reúne motoristas e cobradores de ônibus, representantes de entidades como a Associação dos Cadeirantes de Teresina, Associação do Carroceiros e usuários do transporte público da capital. Embora haja uma diversidade de pautas, a questão dos ônibus é a que mais chama a atenção no ato.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

De um lado, cadeirantes reivindicando melhorias no Transporte Eficiente. Do outro, motoristas e cobradores voltando a falar em greve geral por tempo indeterminado após o que chamam de tratativas frustradas de negociação com empresários e o próprio poder público municipal. Antônio Cardoso, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte de Teresina (Sintetro), afirma que o risco de paralisação total dos ônibus continua existindo e que a categoria de reunirá para deliberar novamente a questão de uma data.

“Temos uma assembleia marcada para amanhã onde vamos discutir a deflagração de uma greve geral e a data de início. Não é o que queríamos fazer, mas infelizmente esta é a única solução. E enquanto não tivermos nossa convenção coletiva assinada, não temos, infelizmente, nenhuma garantia dos nossos direitos básicos. É isso que queremos: transporte de qualidade e o respeito aos nossos direitos enquanto trabalhadores”, desabafa.

Os motoristas e cobradores esperam contar amanhã durante a assembleia com a presença de algum representante da Prefeitura para conversar diretamente sobre a situação do transporte e tentar chegar a um acordo para evitar a deflagração de greve geral.

