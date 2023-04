Cavalo é atropelado e artesã pede ajuda para custear tratamento em Teresina

A artesã Jesislaine Cristina está pedindo ajuda para custear o tratamento e salvar a vida de um cavalo que foi atropelado na Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina. O animal está, aparentemente, com a pata quebrada e necessita de atendimento veterinário. Segundo a mulher, o equino foi atropelado por um veículo enquanto transitava em uma BR, durante a Semana Santa, e desde então sofre com os ferimentos.



De acordo com a mulher, não há informações de quem seria o proprietário do animal. Jesislaine Cristina conta que já procurou diversos médicos veterinários, mas que nenhum se dispôs em ir até o local para atender o cavalo. A artesã, que reside no município de Curralinhos (distante 87 km de Teresina), enfatiza que tem interesse em ficar com o animal, mesmo que ele precise ter a pata amputada, devido ao ferimento.



(Foto: Reprodução/arquivo pessoal)

“Ele está abandonado desde o dia do acidente. Minha cunhada está acompanhando o caso de perto, já que eu não moro em Teresina. Estou até pagando uma pessoa para colocar água, comida e levá-lo para passear todos os dias. Mas o que eu realmente quero é que algum veterinário vá lá ver como ele está, oriente sobre o tratamento e o libere para que eu possa trazê-lo para meu sítio. Aqui ele terá muito espaço para viver bem e nós vamos cuidar dele com carinho”, enfatiza a artesã.



Jesislaine Cristina pontua que chegaram a orientá-la a procurar o Centro de Zoonoses, entretanto, o local iria recomendar a eutanásia. “Se for para matar, eu não quero. Queremos ficar com ele, mesmo que perca a pata. Eu já tenho até o transporte dele garantido, só preciso que um médico veterinário vá até o local para ver como ele está”, acrescenta.



A artesã relata que entrou em contato com alguns médicos veterinários e que os profissionais informaram a necessidade de eutanásia. Porém, nenhum especialista se dispôs em ir ao local.



Jesislaine Cristina pede que algum médico veterinário se sensibilize com o caso do cavalo e que se disponha em ir até o local para avaliar a situação do animal. A artesã deixou seu contato (86) 99964-9171 e o do esposo (86) 8848-8763 para quem desejar ajudar no caso.



