Cavalo morre enforcado durante ação de equipe do Centro de Zoonoses de Teresina

Um cavalo morreu enforcado no bairro Buenos Aires, na zona Norte de Teresina, durante uma tentativa de captura por uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses na manhã da última quarta-feira (18). O animal foi laçado pelo pescoço, arrastado por cordas para ser colocado dentro de um caminhão, sofreu convulsões e acabou morrendo.

Em um vídeo gravado por moradores que se indignaram com situação, é possível perceber a tentativa dos servidores da Zoonoses arrastando o animal que já se encontrava no chão. O animal apresentava fraqueza e forte sangramento na região do pescoço e na boca.

O Portal O Dia apurou que o cavalo pertencia a um carroceiro identificado como Júlio César, de 43 anos, que teria deixado o animal amarado na porta de casa enquanto deixava a filha na escola. Ao retornar, o homem percebeu que o cavalo havia se soltado e acabou sendo localizado pelo serviço de zoonose. Testemunhas afirma que o animal era o meio de renda da família do carroceiro.

Em nota, o Centro de Controle de Zoonoses informou que está averiguando o procedimento realizado com o animal, que já ouviu os envolvidos e também vai procurar as pessoas que presenciaram o ocorrido para tomar providências.

A vereadora Thanandra Sarapatinhas pediu a demissão dos servidores envolvidos na ação e investigação rigorosa do caso. Ela se reunião com o delegado do Meio Ambiente, Willame Moraes, e apresentou um ofício requisitando a apuração. “Vou pedir o afastamento dos três servidores do Centro de Zoonoses que participaram da ação. A investigação ainda tem ocorrer, mas, quando for comprovado que realmente houve maus-tratos, eles terão que ser demitidos, não tenham dúvidas”, disse a parlamentar.

