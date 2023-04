Cerca de 400 doses de vacinas vencidas contra febre aftosa são apreendidas em Teresina

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí (Adapi) divulgou, neste sábado (22), que foram apreendidas 400 doses de vacinas vencidas contra a febre aftosa. A apreensão ocorreu em um comércio na cidade de Teresina. Ao todo, eram 8 frascos de 50 doses, que estavam armazenadas em uma geladeira no local.

De acordo com a Adapi, a apreensão se deu durante fiscalização de rotina. Segundo o fiscal Márcio Chaves, o caso demonstra que é preciso estar atento às revendas de vacinas. “Essa fiscalização demonstra a preocupação com as revendas e sua seriedade em sempre estar atenta até as pequenas coisas que podem passar despercebidas em muitos momentos", comentou.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O fiscal explicou ainda que a vacina vencida não estimula a produção de anticorpos e, com isso, não protege os animais. “Seria o mesmo que aplicar nada, sendo lesado o consumidor e colocando em risco a agropecuária do estado já que se fosse vendida e utilizada os animais não estariam imunizados e desprotegidos da Febre Aftosa, doença que lutamos anos para termos a certificação internacional de livre com vacinação”, disse.

Ainda segundo a Adapi, foi lavrado o termo de apreensão e de inutilização do material. O caso ocorreu às vésperas do início da 1ª Etapa de vacinação contra a Febre Aftosa 2023, que deve acontecer em Maio. Para o órgão, a ação também mostra a importância do trabalho realizado na pré-campanha, que coíbe situações como essa.

Com informações da ADAPI

