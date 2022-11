Cestas de Natal: campanha arrecada alimentos para doar a pacientes com câncer em Teresina

Natal é época de solidariedade e amor ao próximo. Este ano, a Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC-PI) está realizando uma campanha para arrecadar alimentos não perecíveis e montar cestas básicas que serão doadas para pacientes com câncer em Teresina. Nesta terça-feira (29) acontece o Dia de D da ação, onde foi montado o Pit Stop do Bem de arrecadação na Ponte Estaiada, que segue das 8h às 21h.

Samara Martins, voluntária da Rede, explica que as cestas básicas serão entregues aos pacientes a partir do dia 15 de dezembro. Espera-se que sejam arrecadados alimentos suficientes para a montagem de mil cestas, quantidade semelhante ao que foi doado ano passado.

“Na primeira edição foram montadas cerca de mil cestas, que é a meta para este ano. A gente sabe que as coisas não estão fáceis, que as pessoas estão passando por um momento delicado, mas quando chega nesse período as pessoas são contagiadas pela solidariedade e pelo espírito do natal e sempre temos resultados positivos”, disse.

Por ano, a Rede Feminina de Combate ao Câncer atende, em média, seis mil pacientes, entre crianças, adolescentes e adultos. Essa ação acontece em 80 países e, em Teresina, é realizada pelo segundo ano consecutivo. A Rede conta com o apoio da sociedade para arrecadar os alimentos e manter a instituição.

“Estamos contando com o apoio da sociedade, já que sobrevive 100% de doações. Por isso, as pessoas que quiserem doar devem se dirigir à Ponte Estaiada nesta terça-feira, onde ficaremos até às 20h. Os alimentos também podem ser entregues nos nossos pontos de apoio durante todo o mês de dezembro. Quem preferir, também pode doar cestas já prontas”, completa Samara Martins.

Pontos de arrecadação

Os pontos fixos do Pit Stop do Bem são:

- Colégio Dom Barreto;

- Colégio Diocesano;

- Colégio Lerote.

Os alimentos também podem ser doados na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer, localizada na Avenida São Raimundo, nº 1000, bairro Piçarra, zona Sul de Teresina. O telefone para contato é (86) 3215-9650.

