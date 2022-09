Cinco UBS’s de Teresina estarão fechadas no domingo (2) devido às Eleições; saiba

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina informou à população que cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) não funcionarão no próximo domingo (2), devido às Eleições. São elas: a UBS Renascença (zona Sudeste); UBS Santa Isabel (zona Leste); UBS Santa Maria da Codipi (zona Norte); UBS Parque Piauí (zona Sul) e UBS Porto Alegre (zona Sul).

Após essa data, as referidas UBS’s voltarão a funcionar normalmente, todos os dias. Porém, no sábado (1º) a FMS de Teresina retornará à vacinação do público infantil contra a Covid, após receber novas doses da vacina Coronavac (autorizada para aplicação em crianças de 3 e 4 anos.

(Foto: Divulgação / FMS)

A vacinação foi interrompida por que as doses tinham acabado e o Ministério da Saúde ficou de enviar os imunizantes, que chegaram hoje, 29. Os pais ou responsáveis podem levar as crianças de 3 e 4 anos no sábado até as Unidades Básicas de Saúde: Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença. De segunda a sexta, de 3 a 7 de outubro, as crianças podem ir até os postos do Teresina Shopping, UBS Buenos Aires, UBS Parque Brasil, UBS Saci, UBS Monte Castelo, UBS Irmã Dulce, UBS Cidade Jardim, UBS Satélite, UBS Alto da Ressurreição e UBS Parque Poti. A vacinação contra a Covid das demais crianças, de 5 a 11 anos continua também durante toda a próxima semana nos mesmos locais indicados acima.

As pessoas com 12 anos ou mais podem tomar suas doses nos seguintes locais, de 3 a 7 de outubro: Terminal do Parque Piauí, Terminal do Zoobotânico, Terminal do Livramento, Terminal do Buenos Aires e no Teresina Shopping.

