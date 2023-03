O Cinemas Teresina conta agora com a "Sessão Azul" destinada para pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA). A primeira sessão voltada para esse público acontecerá no próximo sábado (04), quando será exibido o filme "Gato de Botas 2: O Último Pedido".

Foto: Divulgação

Proporcionando mais conforto aos espectadores, durante as sessões adaptadas, as luzes vão estar levemente acesas, a temperatura do ambiente estará mais amena e o volume do som será reduzido. Também não serão exibidas publicidades ou trailers nas salas.

Foto: Divulgação



Outro diferencial é que, durante o filme, a circulação pela sala de exibição também será irrestrita. Ou seja, o público poderá dançar, conversar, andar, se divertir.

Lei Nº 7.960

De acordo com a Lei Nº 7.960, de 9 de fevereiro de 2023, é determinado que pessoas com TEA adultos e acompanhantes em sessões de cinema adaptadas podem assistir aos filmes, assim como crianças e adolescentes que já são contemplados pela legislação.

Pela lei fica definida ainda obrigatoriedade das salas de cinema do Piauí reservarem, no mínimo, uma sessão mensal a esse público. Outro ponto da lei diz respeito ao acesso irrestrito dentro da sala de exibição, isto é, as pessoas terão liberdade para entrar e sair ao longo da sessão, sempre que desejarem.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no