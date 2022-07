Circuito Unimed na Praia acontece neste final de semana em Parnaíba

A partir desta sexta-feira (22) acontece em Parnaíba a 1ª edição do Circuito Unimed na Praia. Até domingo (24) atletas do beach tennis disputam na Arena 1505 Beach, localizada na Av. São Sebastião, 3500, Parnaíba.



A competição é destinada a iniciantes e avançados nas categorias: dupla masculina open e iniciante; dupla feminina open e iniciante; dupla mista iniciante e simples masculino. As partidas iniciam às 17h.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de julho, online por meio do link: https://forms.gle/ipFgUVaTM9ihu3566 e pagamento pelo PIX 86994947048, favorecido ao CTS Fabi Veras; ou presencial no endereço da Arena 1505 Beach. Valores das inscrições por atleta: uma categoria - R$60,00; duas categorias - R$100,00 e três categorias - R$150,00. Informações: (86) 99907-2122.

Serão três dias para se jogar no beach tennis. Os vencedores ganham premiação em dinheiro, além de medalha e troféu. A programação do Circuito Unimed na Praia ainda conta com atração musical com a Banda Mentaliza, às 19h desta sexta-feira (22).

