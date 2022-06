COE recomenda obrigatoriedade do uso de máscaras em centros de saúde de Teresina

O Comitê Municipal de Operações Emergenciais (COE) de Teresina se reuniu hoje (10) e decidiu pela obrigatoriedade do uso de máscaras em centros de saúde a partir de segunda-feira (13). Em Teresina, a obrigatoriedade do item de proteção em locais fechados foi revogada em 28 de março deste ano, após queda dos índices de contaminação e de mortes causadas pela Covid-19 na cidade.

“Teresina teve um aumento expressivo de casos de Covid nos últimos dias. Resolvemos solicitar que a prefeitura emita um decreto para a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os estabelecimentos de saúde. Recomendamos para as pessoas a atualização do cartão vacinal, para que elas tomem a terceira e quarta dose da vacina contra a Covid”, afirma Walfrido Salmito, infectologista e membro do COE municipal.

O Comitê Municipal de Operações Emergenciais recomenda ainda uso de máscara em locais com até 500 pessoas e locais de grande aglomeração. Para justificar as mudanças o COE informa que houve aumento de 385% dos casos confirmados de Covid nos últimos dias. Além do aumento da positividade nos testes antígenos.

A Covid tem infectividade alta, porém em Teresina apesar de muitos infectados, tem poucos internados e poucos graves. A internação caiu 55% (dados de busca ativa e demanda de PCR).

