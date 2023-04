Coleta de lixo é suspensa em Teresina após funcionários reivindicarem pagamento de salário

Trabalhadores do Consórcio Teresina Ambiental (CTA) paralisaram atividades de limpeza e coleta de lixo domiciliar nesta segunda-feira (10). Os funcionários reivindicam a regularização de salários e vale-alimentação que estariam em atraso.

De acordo com o representante do sindicato do CTA, Jonas Miranda, a paralisação é um ato de protesto ao problema que vem ocorrendo há algum tempo. “Estamos realizando essa ação para que a prefeitura, juntamente com a empresa, possa tomar uma medida cabível e regularizar nossos salários. Somos uma categoria que vem sofrendo ao longo dos anos com essa situação e precisamos regularizar o quanto antes. Peço às pessoas responsáveis que nos procurem para que possamos tomar as medidas cabíveis”, disse o representante.



(Foto: Divulgação/SEMDUH)

Os trabalhadores estiveram reunidos na manhã de hoje em frente a sede do CTA, localizado no bairro Distrito Industrial, zona sul de Teresina. Além da coleta de lixo, outros serviços essenciais como capina e varrição estão totalmente paralisados.



Não é a primeira vez que a cidade fica sem coleta de lixo: no último dia 16 de março, o serviço foi suspenso após o CTA alegar que não havia recebido os repasses da prefeitura.

O que diz a Prefeitura

Por meio de nota, a Prefeitura de Teresina informou que o pagamento do Consórcio Teresina Ambiental referente ao mês de março foi parcialmente pago ainda no mês passado e que a conclusão deste pagamento será efetivada ainda este mês.

O órgão apontou ainda que não há atraso nos repasses, uma vez que “toda e qualquer empresa contratada pelo poder público tem que ter capital para operar por 90 dias sem repasses”. Dessa forma, a prefeitura destaca que a demora não é considerada atraso de pagamento.

“A Prefeitura lamenta a situação e afirma que está tomando as medidas cabíveis para solucionar o impasse e normalizar os serviços de limpeza pública o mais rápido possível”, diz a nota.

