Com 359 GCM’s, Guarda Municipal recebe quatro espingardas para reforço no patrulhamento

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Teresina recebeu apenas quatro espingardas calibre 12, armamento longo, para a proteção do patrimônio público municipal. As armas foram adquiridas com recursos próprios do município e entregues oficialmente à corporação, nesta segunda-feira (21), para serem utilizadas no patrulhamento preventivo.

A Guarda tem atualmente 359 GCM’s, com 18 viaturas. “Nos últimos anos, temos percebido o crescimento das Guardas Municipais em todo o país e Teresina não podia ser diferente. As cidades de José de Freitas-PI e Timon-MA, ambas na Grande Teresina, já operavam com armas longas e, em breve, será a vez da capital do Piauí. É um importante passo que a gestão do prefeito Dr. Pessoa dá de investimento à nossa categoria”, destaca André Viana, comandante da GCM de Teresina.

(Foto: Divulgação / GCM)

Ele destaca a versatilidade do armamento, que pode ser utilizado com munições letal e menos letal, em situações de distúrbios civis. “Com os novos instrumentos de trabalho, estaremos mais preparados para atender toda e qualquer situação para garantir a proteção do patrimônio público municipal e, consequentemente, da população”, frisa Viana.

A aquisição do armamento longo faz parte de um pacote de investimentos da gestão municipal que prevê um melhor aparelhamento da corporação também no próximo ano. Estão previstas o recebimento de mais armas para o início de 2023.

Com informações da PMT