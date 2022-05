Com atrações internacionais, Salipi abre inscrições para palestras; Veja programação

O Salão do Livro do Piauí (Salipi) está com inscrições abertas, através do site oficial. O evento será realizado de 03 a 12 de junho no Complexo Cultural Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí (UFPI), com palestras, bate-papo literário, feira de livros, atrações artísticas e culturais, e contando com atrações internacionais.

As inscrições para o Seminário Língua Viva, Estação Letras e Expressões, Curso de Escrita Literária e Imersão Enem seguirão mediante disponibilidade de vagas, e quem deseja apenas assistir às palestras não precisa realizar inscrição prévia. No entanto, quem está inscrito garante, além de certificado, o acesso prioritário às dependências do auditório em que ocorrerá a palestra até o horário-limite das 18h20 do dia em que as palestras têm previsão de início às 18h; e 19h20, no dia em que as palestras têm previsão de início às 19h.

Foto: Arquivo O Dia



Após o horário-limite o acesso é aberto a todo o público presente ainda que não tenha efetuado inscrição, respeitando sempre o limite de lotação do auditório, não havendo, portanto, reserva de cadeira para quem se inscreveu e chegou após o horário-limite de acesso ao auditório.

Um dos destaques da programação é Mia Couto, um escritor, poeta e jornalista moçambicano. Ganhador de vários prêmios importantes, dentre eles o prêmio Neustadt, tido como o Nobel Americano. Ele e João Cabral de Melo Neto são os únicos escritores de língua portuguesa que receberam esta honraria. Mia Couto, o autor moçambicano mais traduzido e divulgado no exterior e um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal.

Escritor moçambicano, Mia Couto (Foto: Divulgação/Salipi)



A 20ª edição do Salipi homenageará um de seus fundadores, o professor e poeta piauiense Cineas Santos, e irá marcar os centenários de José Saramago, Lima Barreto e da Semana de Arte Moderna. As inscrições e programação completa estão disponíveis no site oficial do evento, www.salipi.com.br.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no