Com entrega prevista para 16 de agosto, concretagem do Viaduto da Tabuleta inicia hoje (21)

A Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Sul (SAAD Sul) finalizou a etapa de colocação das lajes pré-moldadas e deu início ao processo de concretagem do vão central no Viaduto da Tabuleta. O serviço une as duas alças e é um passo importante da obra. Porém, o que chama atenção é a data de previsão de entrega da obra: 16 de agosto, no Aniversário de Teresina. Portanto, menos de um mês para a conclusão do viaduto.

E nessa etapa, uma boa parte do tempo será para o concreto passar por um período de cura, de aproximadamente 15 dias. E só após esse tempo de secagem será iniciada a etapa de conclusão do viaduto. A obra está orçada em R$ 4.915.374,82 com recursos do FGTS. O Viaduto da Tabuleta liga a Av. Henry Wall de Carvalho à Av. Barão de Gurguéia, onde há um fluxo intenso de veículos principalmente nos horários pico.

O superintendente da SAAD Sul, Juca Alves, esteve visitando a obra e comemorou a execução do cronograma da obra. “Nossas equipes estão trabalhando de domingo a domingo para que o viaduto seja entregue no aniversário de Teresina. Tudo está fluindo de acordo com o planejado pelo nosso corpo de engenheiros” destacou.

Após o período de cura do concreto, ainda será iniciada a etapa final, que corresponde a pavimentação asfáltica, iluminação, sinalização e urbanização da parte inferior do elevado. A SAAD já trabalha com um plano B para a entrega da obra, caso não seja concluída até o dia 16: seria fazer a inauguração do elevado até o fim do mês de agosto.

