Com estrutura danificada, passarela da BR-226 é interditada pela Prefeitura de Teresina

A passarela localizada em frente ao Terminal Rodoviário de Teresina, na zona Sul da Capital, foi interditada neste sábado (10) pela Prefeitura. A medida foi adotada devido à estrutura que está danificada, colocando em risco pedestres que passam pelo local. A passarela fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, na BR-226.



A Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Sul informou que esteve no local para fazer a interdição e destacou que as passarelas localizadas em vias que cruzam BRs são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).



Além da interdição, a superintendência esclareceu também que já acionou o órgão responsável e se dispôs a colaborar na recuperação.



Outras passarelas estão na mesma situação

Essa não é uma realidade apenas da passarela que fica em frente ao Terminal Rodoviário de Teresina. O PortalODIA.com já denunciou a situação da passarela que liga os bairros Bela Vista e Parque Piauí, também na zona Sul. A estrutura passa por cima da BR-316 e está bastante danificada.



Para transitar entre os bairros, os moradores deveriam utilizar a passarela. Porém, o que era para garantir a segurança da população, acaba tendo um efeito contrário. Sem estrutura, iluminação e segurança, muitos se arriscam entre os carros ao passar de um lado para outro na rodovia.



O resultado dessa arriscada manobra são inúmeros acidentes, alguns até fatais. Os poucos que se arriscam a utilizar a passarela temem serem assaltados, especialmente à noite, pois muitos criminosos se valem da falta de iluminação para se esconder entre as estruturas e abordar as vítimas.



