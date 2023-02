Com início da quaresma, Mercado do Peixe espera aumento de 90% nas vendas

A Quarta-Feira de Cinzas, celebrada hoje (22), marca o início da Quaresma, período em que as religiões cristãs relembram os quarenta dias em que Jesus passou no deserto e que segue até a Semana Santa, em Abril. Neste momento, é comum que haja um aumento da procura por pescados e frutos do mar, uma vez que os cristãos fazem jejum ou diminuem o consumo de carne vermelha. O Mercado do Peixe, localizado na zona Norte Teresina, espera um crescimento de 90% a 100% das vendas dos principais alimentos disponíveis no estabelecimento.



Mercado do Peixe espera aumento das vendas durante Quaresma (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Com o fim da pandemia da Covid-19, mais pessoas estão saindo de casa para comprar. Apenas na manhã desta quarta, cerca de 500 pessoas passaram pelo mercado a fim de garantir o almoço, de acordo com estimativa feita pelo coordenador do local, Francisco Macedo. Na opinião dos vendedores, esse é um aumento considerável em relação ao ano passado.

“A partir de hoje tem início a Quaresma e com isso a demanda cresce de 90% a 100%, então estamos nessa expectativa, porque a maioria da população vai comer peixe. Em comparação ao ano passado, as pessoas estão saindo mais e as vendas aumentaram muito”, explica a comerciante Maria de Oliveira.



Cerca de 500 pessoas passaram pelo Mercado do Peixe na manhã desta Quarta-feira de Cinzas (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Dentre os peixes mais vendidos estão a tilápia e a pescada amarela, no qual o valor varia entre R$ 20 a R$ 42. “O nosso carro chefe é a tilápia, mas a pescada amarela tem uma aceitação enorme do nosso cliente, eles gostam muito! Em relação ao pagamento, nós recebemos cartão de crédito, débito e pix”, aponta a comerciante Nádia Miranda.



O dentista Rivaldo Duarte que já é cliente do local há muito tempo, comenta que o preço está acessível e que os produtos são de qualidade. “Comprei uma pescada amarela por R$ 38, então o preço está bom. A igreja orienta que a gente não coma carne na quarta e na sexta, então estou levando dois kg de pescada para a semana”, disse o consumidor.



Dentre os peixes mais vendidos estão a tilápia e a pescada amarela (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Já o radialista Gilmar da Silva saiu de casa para pesquisar os preços e, segundo ele, os produtos estão atendendo à demanda. “Vim procurar uma pescada amarela e dá uma pesquisada nos preços. Os preços estão em conta em relação à área onde moro. O atendimento é muito bom e acho que os peixes estão atendendo a demanda”, afirma.



Nos próximos dias, os permissionários do Mercado do Peixe devem aguardar por uma maior quantidade de clientes, uma vez que o local é um dos principais pontos da cidade para a venda de frutos do mar. “O nosso atrativo é o preço acessível e variedade de produtos”, finaliza o coordenador Francisco Macedo.

Edna Maciel/ O DIA TV