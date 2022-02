Com ruas alagadas, moradores limpam bueiros na zona Sul de Teresina

Os moradores da zona Sul de Teresina estão sofrendo com os estragos causados pelas fortes chuvas que têm caído na capital nos últimos dias. Nas Vilas Bom Jesus e Planalto Santa Fé, nas proximidades da Vila Santa Cruz e Santa Fé, no bairro Promorar, famílias vivem em áreas alagadas, já que os bueiros estão completamente entupidos.



Para amenizar a situação, os próprios moradores estão entrando dentro dos bueiros para fazer a limpeza e permitir que a água escoe. Algumas ruas dos bairros e vilas seguem alagadas e famílias já perderam móveis e objetos pessoais.







Além disso, os moradores convivem com a sujeira e o risco de contrair doenças, já que estão em contato direto com a lama e animais, como ratos e baratas. Segundo as comunidades, a Prefeitura de Teresina já foi acionada diversas vezes, mas, até o momento, as equipes não compareceram ao local para tomar providências.



Contraponto

A equipe de reportagem do PortalODIA.com entrou em contato com a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Sul (Saad Sul), mas ainda não obteve retorno. O espaço está aberto para esclarecimentos.





