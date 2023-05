Com salário 5 vezes menor do que o ideal, teresinenses buscam complemento de renda

O salário mínimo foi criado em 1936 no governo de Getúlio Vargas. Na época, o valor definido levava em consideração quanto um trabalhador gastava. Com a Lei nº 185, o salário deveria ser capaz de atender as necessidades básicas de um trabalhador e sua família, como alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte. No entanto, apesar de o salário mínimo passar por reajustes periódicos após avaliação dos gastos da população, o valor atual, que é de R$ 1.302, não contempla todos os custos do trabalhador brasileiro.

Segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo ideal para viver bem no Brasil seria de $ 6.571,52. O número é cinco vezes maior que o salário atual. O estudo revela ainda que cerca de 60% do salário atual é gasto com alimentação. Já os outros 40% são voltados às despesas como energia elétrica, água, vestuário e outras contas.



Foto: Freepik

Dessa forma, muitos trabalhadores buscam obter uma renda extra durante o mês, a fim de que sua sobrevivência não dependa de uma remuneração que não abarca todas as necessidades. A teresinense Edna Fernanda, de 35 anos, é um exemplo: trabalhando como atendente em uma papelaria há mais de 10 anos, ela faz vendas de cosméticos e lingeries no seu tempo extra. Edna tem um filho de seis anos e conta que o salário mínimo não supre as despesas da família.



Foto: O Dia

“Eu trabalho aqui há um tempo, mas não dá para suprir tudo, pois moramos de aluguel, temos filho pequeno e, com isso, imaginei que seria interessante achar outras maneiras de ganhar um dinheiro nas minhas horas vagas. Decidi entrar na Natura e também vendo lingeries da Diamante”, detalha.

A atendente trabalha informalmente com vendas há, pelo menos, quatro anos. De acordo com ela, o valor mensal ajuda muito. “Às vezes tem um contratempo e o cliente não paga na hora, mas aí vamos suprindo com aqueles que pagam e vai dando certo”, destaca.



Foto: Emelly Alves/O Dia

O advogado especialista em Economia e Finanças, Antônio Cláudio da Silva, explica que há disparidade entre a evolução salarial e a inflação. Ou seja, enquanto o custo de vida foi ficando cada vez mais elevado, o trabalhador não teve um grande aumento de remuneração. “A inflação foi subindo e o salário mínimo não acompanhou. Durante muito tempo, esse valor não teve aumento real, só tivemos aumento da inflação”, aponta.

Com o aumento da inflação, o brasileiro assalariado acaba tendo uma diminuição em seu poder de compra. Em 2022, por exemplo, muitos alimentos da cesta básica ficaram mais caros. Em média, o café teve aumento de 22%; o pão francês, 34%; a farinha de mandioca, 20%; a batata teve aumento de 54% e o arroz, 14%.

Conforme aponta o advogado, caso o salário mínimo acompanhasse o crescimento do valor dos produtos, isso causaria um efeito dominó: a geração de emprego e renda seria comprometida, bem como haveria um segundo aumento da inflação. “No Brasil, se você aumenta demais o salário mínimo, acaba comprometendo a geração de emprego. O crescimento tem que acontecer de forma gradativa por 10 anos para chegar a um valor maior. Hoje tudo está atrelado ao salário mínimo, qualquer aumento maior do que o projetado, faria com que aumentasse também os preços e, com isso, também cresceria a inflação. É o tipo de coisa que tem que crescer devagar para que não haja um impacto na geração de renda e de emprego”, afirma o especialista.

“Ter uma renda extra é essencial", diz arquiteta que trabalha com pintura nos finais de semana

Ao contrário do que muitos pensam, estar formado no ensino superior e ter um diploma não é garantia de possuir o salário ideal. Diante do aumento das despesas básicas do dia-a-dia, muitos profissionais vêem a necessidade de procurar um serviço extra que possa ajudar a complementar a renda. O famoso “trabalho freelancer” salva o rendimento de muitas pessoas no final do mês.

A arquiteta Taísa Castro, formada desde 2017 pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), trabalha em um escritório de segunda a sexta em horário comercial. Mas, é nos finais de semana que ela exerce a sua grande paixão: pinturas. A arquiteta conta que busca conciliar as duas atividades e que o valor extra ajuda a manter o equilíbrio financeiro.

“Eu me formei em 2017 e desde então trabalho na área. Desde pequena tenho contato com desenhos, mas nunca havia investido nesse lado. Em 2018, uma amiga que também é arquiteta, começou a insistir para que eu pintasse quartos de bebês em projetos que ela estava trabalhando. Com isso, passei a pintar paredes de quartos, em sua maioria infantis. Eu amo fazer pintura, dedico apenas o final de semana, então para mim é muito bom, pois consigo conciliar o meu emprego formal”, detalha a arquiteta.



Foto: Emelly Alves/O Dia

Os projetos de pinturas infantis variam entre R$ 600 e R$ 1.700 e são desenvolvidos durante o final de semana. Taísa Castro destaca que, apesar de ser um bom valor para pouco tempo de trabalho, o serviço é cansativo. “Em horas corridas, são quase 24h pintando. Então é puxado, pois fico em pé o tempo todo. É claro que existe todo um investimento por trás, com materiais de pintura, mas, de qualquer forma, é uma renda extra que para mim é maravilhosa. O salário mínimo não abarca as necessidades de um trabalhador brasileiro e ter um extra na situação de hoje é essencial, pois é muito complicado viver apenas com uma fonte de renda”, acrescenta.

A arquiteta ressalta que, ao trabalhar de maneira independente, é preciso lidar com a sensação de insegurança e que, por isso, não abandona o seu trabalho formal. “A gente fica com aquela incerteza se teremos ou não clientes. Então, é por isso que não abro mão do meu emprego fixo, pois lá tenho garantia de que todo mês vou estar recebendo aquele dinheiro. O que eu receber por fora é lucro”, diz Taísa.

Incentivo ao empreendedorismo

Para o advogado Antônio Cláudio da Silva, uma das maneiras de ganhar mais que um salário mínimo é empreender. O especialista em Economia e Finanças reforça que é preciso que o empreendedorismo seja estimulado no país. “As pessoas querem segurança, mas não existe segurança. Nem no serviço privado, nem no público. Agora, quando você é empreendedor, você define o que quer ganhar. Mas, para ser empreendedor, você precisa entender como funciona um negócio”, comenta.

Segundo o advogado, além do empreendedorismo, é importante que as pessoas sejam ensinadas sobre educação financeira e planejamento. “As pessoas acabam gastando mais do que ganham, porque não têm noções de educação financeira, não colocam no papel ou controlam o que entra e o que sai”, conclui.

Continue lendo no Jornal O Dia o Especial Dia do Trabalhador:

Maior Longevidade e crise econômica fazem aposentados voltarem ao mercado de trabalho no Piauí



Walquíria: uma aposentada que permaneceu no batente



Saiba como aposentado que trabalha pode sacar o FGTS



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no