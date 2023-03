Começou a venda do segundo lote para corrida da Unimed em Luís Correia

Começou a venda do segundo lote de inscrições da corrida Correr & (A)mar realizada pela Unimed Teresina. A corrida na beira da praia acontece dia 25 de março em Luís Correia.



O valor do segundo lote é R$90. As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp (86) 99478-5180, ou de forma presencial na sede da Unimed Teresina em Parnaíba, situada na Av. Chagas Rodrigues, 906, Centro de Parnaíba, horário de seg a sex, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Com a inscrição o atleta tem direito a um Kit Correr & (A)mar para o dia da competição. O kit inclui: camisa com proteção UV; eco bag; toalha esportiva e medalha.

Correr & (A)mar terá percurso de 3k (caminhada) e 8km, com largada a partir das 16h, no Sesc Praia em Luís Correia. O evento é uma oportunidade para renovar todas as energias e comemorar os 40 anos da Unimed Teresina. A programação inclui ativação de parceiros, muita saúde, incentivo ao esporte e hábitos saudáveis, além de premiações e música ao vivo.

