Comerciários alegam descumprimento de acordo e são contra abertura de lojas no Carnaval

O secretário geral do Sindicato dos Comerciários de Teresina, Gilberto Paixão, publicou um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira (21) onde afirma que a categoria é contra a abertura do comércio durante o período de carnaval. Segundo ele, no ano passado, foi feito acordo com o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas) para que as horas trabalhadas em outro feriado fossem compensadas e o acordo não foi cumprido.



“Quero frisar para toda a categoria que o Sindicato dos Comerciários está revoltado com a atitude da parte empresarial em não querer respeitar os acordos e convenções coletivas de trabalho. Nós somos contrários a abertura do comércio no período de carnaval. Nosso interesse era que o comércio fosse fechado para que o nosso trabalhador pudesse estar em casa com a sua família nesse feriado prologando”, disse.

Os trabalhadores alegam que já compensaram as horas do período quando trabalharam no dia 15 de novembro do ano passado, data em que se comemorou a Proclamação da República. Além disso, eles trabalharam no dia 08 de dezembro, feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição, com a promessa de garantirem a folga no Sábado de Aleluia, que cairá no dia 16 de abril, durante a Semana Santa.

“Infelizmente, as ambições dos empresários são maiores e querem abrir todos os dias com a intensão de pagar as suas contas como se o trabalhador fosse o culpado pelos débitos. Vale lembrar que os trabalhadores já fizeram o trabalho antecipado para pagar essas horas, que seriam compensadas no carnaval. Infelizmente, não conseguimos contar com o respeito da Prefeitura de Teresina”, relata.

Na semana passada, o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas) anunciou que o comércio (lojas do Centro, bairros e shoppings centers) em Teresina funcionará normalmente durante o período carnavalesco. Da mesma forma, a Prefeitura de Teresina cancelou o ponto facultativo em alusão à data. Nesse sentido, os ervidores públicos municipais (nos regimes de trabalho presencial e remoto) também trabalharão normalmente nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março.

Diante disso, o Portal O DIA.com conversou também com o a advogada e vice-presidente da Associação de Advogados Trabalhistas do Estado do Piauí (AATEPI) para saber sobre os direitos trabalhistas. Ela explica que o carnaval não é um feriado nacional. Apesar disso, tem municípios e Estados que adotam a data como feriado.

“O Carnaval não é um feriado nacional. As leis estaduais e municipais regulamentam esse feriado ou ainda na convenção coletiva de trabalho. O comércio do Piauí sempre regulamentou em convenção coletiva de trabalho com base nas leis do estado e do município. Ou seja, aqui sempre teve essa compensação. Os trabalhadores, inclusive, trabalham antecipadamente em outras datas para que haja a compensação da folga do carnaval”, esclarece.

“Deveria ser feriado porque as empresas abriram em um suposto acordo e, agora, por mais um ano, o prefeito baixou um decreto dizendo que não será feriado. Portanto, essas horas trabalhadas precisam ser pagas. Se as autoridades municipais, por causa de aglomeração, estão cancelando o feriado então não têm que pagar hora extra ou o dia de trabalho dobrado”, finaliza.

A reportagem entrou em contato com o presidente do Sindilojas, Tertulino Passos, que informou não irá se manifestar sobre o assunto.

